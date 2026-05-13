Cristiano Ronaldo se queda sin celebrar todavía su primera liga en Arabia ¡tras un cantadón de su portero!

Cristiano Ronaldo tendrá que esperar al menos unos días para ganar su primera Liga en Arabia Saudí. Al Al-Nassr se le escapó el título en el último segundo del partido ante el Al-Hilal de Benzema después de que el portero Bento protagonizara una gran cantada en el último minuto del partido. El 1-1 final deja a los de la leyenda portuguesa a cinco puntos del segundo clasificado y podrán cantar el alirón si ganan en la última jornada que se disputará el próximo jueves.

Se aplaza el alirón de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí. El equipo del ex del Real Madrid tenía la primera oportunidad para ganar el título de Liga este martes, pero la desperdició después de un grave error de su portero en el último minuto de partido. Con 1-0 en el marcador y con los de Jorge Jesús casi celebrando el título, el Al-Hilal de Benzema empató en el último segundo para aplazar el alirón.

NO.

PUEDE.

SER. 😳 El 𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐁𝐞𝐧𝐭𝐨 evita el alirón del Al Nassr de Cristiano en la última jugada del partido. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/wOTFPIvPJK — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 12, 2026

Ahora el equipo de Cristiano Ronaldo tendrá la oportunidad de salir campeón el próximo jueves en el último partido del campeonato que enfrentará al Al-Nassr ante el Damac. El equipo del ex del Real Madrid saca actualmente cinco puntos al Al-Hilal, que tiene un partido menos que su rival. Incluso el Al-Nassr podría ser campeón sin jugar si los de Benzema no ganan su partido aplazado el sábado al Neom.

Así que todo hace indicar que Cristiano Ronaldo, que se quedó visiblemente triste en el banquillo tras el grave error de su portero en el último segundo, ganará su primera liga el próximo jueves en Arabia Saudí, donde llegó en el año 2023.

🫤 La reacción de Cristiano al error de Bento que evitó el alirón del Al Nassr.#LaCasaDelFútbol https://t.co/cUQBGCdzl5 pic.twitter.com/c3Kpe0VWgf — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 12, 2026

Cristiano Ronaldo hace historia en Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo va camino de hacer historia en Arabia Saudí con su primer título en la Liga Profesional Saudí. Hace unos días, la leyenda portuguesa se acercó a los 1.000 goles en su carrera tras anotar el tanto 971 en la victoria (4-2) ante el Al-Shabab que dejaba la Liga en bandeja a los de Jorge Jesús.

Con este tanto, Cristiano Ronaldo llegó a los 100 goles en la Liga Profesional Saudí y se convirtió en el primer futbolista de la historia que marca más de 100 goles en tres ligas con tres clubes diferentes. Y eso que se quedó cerca en la Serie A, donde marcó 81 goles con la Juventus en el campeonato italiano. Así que Cristiano Ronaldo ha logrado batir este récord tras marcar 100 goles en la Liga Profesional Saudí, 103 en la Premier League con el United y 311 en la Liga EA Sports con el Real Madrid.