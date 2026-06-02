La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha celebrado el reciente informe publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que recomienda rebajar un 0,59% anual las tarifas aeroportuarias hasta 2031, frente a la propuesta de Aena de incrementarlas un 3,82%, y ha sostenido que la CNMC «da la razón» a los operadores aéreos.

En esta línea, la patronal de las aerolíneas ha pedido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que respete el criterio del supervisor independiente y que apruebe el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) del quinquenio 2027-2031 con bajadas en las tarifas.

La CNMC ha revisado al alza las previsiones de tráfico aéreo en España y ha planteado un incremento del 2,2% del tráfico de aviones y una estimación de 366,7 millones de pasajeros en 2031, mientras las cifras de Aena prevén un aumento del tráfico del 1,3% y 346,7 millones de pasajeros.

Igualmente, ha propuesto reducir los gastos de explotación y ha recomendado disminuir el coste de capital, lo que para ALA certifica que las estimaciones del gestor aeroportuario español requieren de correcciones.

«El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Aviación Civil, debe tener muy en cuenta esta propuesta de la institución independiente experta en regulación económica y establecer un DORA III de bajada tarifaria, lo que será bueno para todos», ha afirmado el presidente de ALA, Javier Gándara.

A pesar de la propuesta de la CNMC, las aerolíneas consideran que todavía existe mayor margen para reducir las tarifas aeroportuarias, incluso teniendo en cuenta los datos publicados en el informe de la Comisión.

«Desde ALA se confía en que la decisión que finalmente se adopte sea equilibrada y basada en parámetros (tráfico, inversiones, costes de capital y operativos) razonables y acordes a criterios objetivos, para lo cual este informe de la CNMC, aunque no vinculante, es muy relevante debido a la independencia de la institución, así como su gran experiencia de supervisión de los diferentes sectores sometidos a regulación económica», reza el comunicado de la patronal aérea.