Los ciudadanos tendrán que asumir uno por uno los costes de reposición por el error que causó el apagón del 28 abril de 2025. Según ha informado este lunes la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los españoles tendrán que pagar en su factura de la luz durante un año 38,7 millones de euros para compensar el «plan de emergencia» del cero eléctrico.

En una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el regulador ha establecido los criterios para la liquidación por el operador del sistema eléctrico de los días 28 y 29 de abril de 2025, tras la suspensión de las actividades de mercado por el black out del sistema eléctrico peninsular.

Según consta en la resolución aprobada por la Sala de Supervisión Regulatoria del regulador, de esta cifra global, 33,1 millones de euros corresponden únicamente al coste directo de la generación dedicada a la reconstrucción del sistema, principalmente a ciclos combinados de gas y centrales hidráulicas.

Por otro lado, los 5,6 millones de euros restantes se destinarán a financiar los intercambios internacionales de apoyo eléctrico prestados desde la frontera con Francia que no llegaron a cubrirse a través de las rentas de congestión.

12 meses pagando un error del sistema

Con todo ello, Competencia ha advertido que, con el fin de evitar un «sobrecoste puntual» e impactos desproporcionados a los consumidores en un único periodo, el pago se distribuirá entre la demanda futura de comercializadores y consumidores directos de forma proporcional a su consumo a lo largo de un periodo de 12 meses.

Además, descontando los 9,1 millones de euros que ya fueron liquidados de manera preliminar a las instalaciones generadoras, el organismo subraya que el importe neto pendiente de liquidación asciende a 29,6 millones de euros.

Estimando una demanda peninsular anual en el entorno de los 241.595 gigavatios hora (GWh), la CNMC calcula que la repercusión unitaria que deberán asumir los consumidores en la factura eléctrica durante el próximo año será de 0,12 euros por megavatio hora (euro/MWh).

El calendario previsto por el organismo que preside Juan José Ganuza establece que el periodo de liquidación dará comienzo como máximo el primer día del mes siguiente transcurridos cuatro meses desde la publicación de la norma en el BOE.

200 millones ya pagados en 2026

Pese a que ahora se añadan casi 40 millones de euros extra por los costes de reposición, los españoles ya llevaban pagados desde el 1 de enero hasta el pasado 15 de julio de 2026 más de 200 millones de euros extra en la factura de la luz únicamente por los costes adicionales dedicados a proteger el sistema de un nuevo apagón.

Este sobrecoste promedia los 21,97 euros por megavatio/hora, en niveles similares al coste de las redes. En la primera quincena de julio, los consumidores eléctricos asumieron un sobrecoste adicional de 16,62 euros por megavatio/hora derivado de los servicios de operación.

En este último periodo, estos costes extraordinarios elevaron más si cabe la factura acumulada del año hasta los 2.940 millones de euros, lo que supone un encarecimiento de un 36% respecto a 2025. En términos prácticos, actualmente uno de cada seis euros pagados en España por la electricidad se corresponde con un escudo protector para evitar que el sistema vuelva a fallar dejando, de nuevo, a todo el país en la oscuridad.