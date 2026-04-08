El día del gran apagón eléctrico en España, el 28 de abril de 2025, quedó marcado por una sucesión de advertencias técnicas que no fueron atendidas a tiempo. Nuevos audios internos de operación revelan cómo Red Eléctrica de España (REE) era consciente desde enero de 2025 de la inestabilidad del sistema. En una conversación a la que ha tenido acceso OKDIARIO, EDRD Barcelona reconoce que en Asco estuvieron «a punto» de que saltara algún grupo: «Si saltan nos quedamos a cero», admitían.

Red Eléctrica aseguraba en el nuevo audio que en Esplugues, por ejemplo, la tensión había bajado en 400 (kV): «Ha sido una oscilación muy muy bestia. Así que, no sé, tendrán que…. Esto analizarán todo con las empresas y a ver qué pasa. Lo que no puede ser es que nos suelten generación», protestaban.

Asimismo las conversaciones revelan que los operadores detectaron problemas crecientes en la red, especialmente en zonas con alta producción solar: «La solar no es como la eólica, la eólica lleva inercia, pero la solar llega alguien y le da un botón y si no te lo escalan un poco, te la lían, y es lo que pasa», admitían.

En esta ocasión la conversación consultada data del 31 de enero de 2025. Ya en aquel momento los trabajadores aseguraban que «muchas veces» que sucedían «cosas así», pero que ese mismo día había sido «muy exagerado».

«Esto, ya te digo, esto habrá reuniones, porque hoy ha sido muy gordo. Lo habéis visto todos los distribuidores, como es normal. Pues esto se harán un informe o algo», pronosticaban ya por aquel entonces los trabajadores de Red Eléctrica.

En abril reconocían «un problemón brutal»

Otro de los audios analizados demuestra que semanas antes de que se produjera el apagón la inestabilidad en las tensiones era consecuencia de la falta de inercia del sistema o, lo que es lo mismo, de la existencia de pocos grupos convencionales programados.

En una conversación del 7 de abril -21 días antes del apagón- los operadores de Red Eléctrica de Sevilla admitían que había «un problemón brutal con las tensiones». De hecho, en el audio se revela que la inestabilidad se extendía a todo el país: «Es en todas las provincias…Estamos así en toda España, eh», aseguraban.

Tal era la magnitud del problema que los trabajadores vaticinaban en su llamada que el Gobierno no iba a actuar en consecuencia: «Vamos a tener que vivir los próximos años y como desmantelen las nucleares, yo creo que ya va a ser el punto de inflexión», comentaba con su colega un operador desde Andalucía.

En este contexto, desde la central de Red Eléctrica respondían que la problemática no se podía «soportar»: «En algún momento igual nos la damos seguro», anticipaban.