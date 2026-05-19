Encuesta: ¿Quién será el salvado de ‘Supervivientes 2026’ hoy, martes 19 de mayo, según los lectores de Happy FM?

Tras la unificación de la semana pasada, Supervivientes 2026 entra oficialmente en la recta final del programa y lo hace con cuatro pesos pesados como nominados: Alvar, Claudia, Gerard y Aratz. Antes de que el programa descubra quién de ellos es el salvado por el público, en Happy FM te contamos quién será el salvado según nuestros lectores y seguidores en redes sociales. Además, también puedes votar por tu favorito para que sea el salvado esta noche.

Tras la expulsión de Almudena, se confirma que no todos los ex de La isla de las tentaciones se irán salvando de las nominaciones, aunque Claudia Chacón parece que tiene vidas infinitas gracias al público. Según los fans de Happy FM en Facebook, el que tiene más papeletas para salvarse es Alvar, con un 42 % de los votos a su favor. Aratz le sigue con un 29 % de los votos, seguido de Gerard con un 28 %. Claudia, por su lado, apenas tiene un 1 %, siendo la favorita para continuar nominada los próximos días. Esto se puede explicar debido a que los fans de La isla de las tentaciones, al ser público más joven, no están presentes en Facebook, donde la mayoría de los usuarios son más adultos.

Eso cambia con nuestra encuesta en Instagram, donde está claro que allí sí hay fans del programa de parejas y se dejan notar cada semana en las votaciones. Allí, con un 50 % de los votos, es Claudia la que es favorita a salvarse. Alvar y Gerard tienen un 20 % de los votos, mientras que Aratz (10%) seguiría en la cuerda floja, una situación a la que el vasco ya se está acostumbrando tras ganar el duelo a muerte con Nagore.

Una gala espectacular para esta noche en ‘Supervivientes 2026’

Entre los momentos destacados de esta noche estará la visita de la madre de Gerard a la isla. Además, Almudena podrá hablar por primera vez en plató desde su eliminación el pasado jueves y hacer balance de su aventura.

Sin el apoyo del público, Claudia tendrá que decidir si acepta cortarse más el pelo a cambio de poder hablar con su novio. Recordemos a concursantes como Anita Williams, que no dudaron en anteriores ediciones en despedirse de muchos centímetros de pelo a cambio de hablar con sus familiares. ¿Aceptará Claudia?

Por último, los supervivientes disputarán el juego de recompensa más grande de la historia desplegado en la playa, que tiene por nombre El puente hacia el Olimpo. En él se enfrentarán a un duelo por equipos en el que tendrán que trasladar a uno de sus compañeros a través de un gran puente. El elegido llevará una llave que abrirá un cofre al final del camino y, una vez allí, sacarán una serie de cubos para construir y elevar una torre. El equipo que antes la eleve sobre el puente será el ganador de la recompensa.