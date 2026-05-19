«Identidad propia, moderación y gestión» centran la ponencia política que aprobará el sábado el PP balear

La coordinadora de la ponencia política del PP de Baleares, Antònia Roca, ha presentado este martes las principales líneas estratégicas plasmadas en un documento “pensado para dar respuesta a los retos reales de las Illes Balears desde la moderación, la gestión y la defensa de nuestra identidad”.

Así, Roca ha asegurado que el proyecto del PP “defiende unas Islas Balears con identidad propia, orgullosas de lo que somos y abiertas al futuro”, y ha reivindicado “una política con menos ruido y más soluciones, centrada en las personas y no en la confrontación permanente”.

En este sentido, ha subrayado que uno de los grandes ejes de la ponencia es la apuesta por “menos impuestos y menos burocracia”, porque “las familias, los autónomos y las empresas necesitan una administración que facilite la vida y no que la complique”. “Defendemos herramientas para generar bienestar, prosperidad y oportunidades; una política fiscal que reconozca el esfuerzo y el trabajo, y una administración ágil y sencilla que ponga fin a los laberintos burocráticos”, ha afirmado.

La coordinadora de la ponencia también ha destacado el compromiso del PP con “más vivienda asequible para la gente de aquí”, especialmente para jóvenes y familias que quieren desarrollar su proyecto de vida en las islas. “Garantizar una vivienda es garantizar futuro en las Islas Balears”, ha señalado Roca, quien ha defendido medidas para incrementar la oferta de vivienda, agilizar las políticas públicas en esta materia y dar seguridad y confianza al mercado del alquiler. Asimismo, ha reiterado la “tolerancia cero con la okupación” y la necesidad de impulsar “ayudas reales para emanciparse y progresar”.

Otro de los pilares del documento político es la transformación del modelo económico de las Islas Balears hacia un modelo “más sostenible, competitivo y pensado para la gente”. Roca ha explicado que el PP apuesta por “un nuevo liderazgo turístico compatible con la calidad de vida de los residentes”, así como por la innovación, la diversificación económica, el fortalecimiento de la industria, el sector náutico, el sector primario y el apoyo a autónomos y emprendedores. “Queremos unas Islas fuertes, con talento, que genere oportunidades y preserve nuestro territorio y nuestro bienestar”, ha añadido.

Roca también ha destacado la defensa de unos servicios públicos de calidad, poniendo “la salud siempre en primer lugar”, junto con una educación basada en el mérito, la excelencia y la libertad educativa, así como unos servicios sociales “ágiles, humanos y eficaces”.

Finalmente, la coordinadora de la ponencia ha puesto en valor la denominada “Agenda Balear” y ha reclamado “más inversiones en movilidad, conectividad y transporte”, así como una política migratoria “ordenada, legal e integrada, que garantice la convivencia y la cohesión social”.

La ponencia política ha aceptado 45 enmiendas y se han transaccionado otras 29 de un total de 81 presentadas al texto que será votado el sábado 23 de mayo en la cita congresual.