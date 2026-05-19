Así ha sido la presentación en Cannes 2026 de ‘Amarga Navidad’, la última película de Almodóvar

Este martes 19 de mayo, Pedro Almodóvar ha presentado en la sección oficial del Festival de Cannes 2026 su última película, Amarga Navidad. Aunque la cinta protagonizada por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Quim Gutiérrez y Milena Smit se estrenó el pasado 20 de marzo en España, compite ahora por la Palma de Oro en uno de los certámenes más importantes de la industria cinematográfica.

Pedro Almodóvar ha competido seis veces por la Palma de Oro, aunque todavía no ha conseguido ninguna, y eso que es uno de los directores más queridos y populares en Francia. Compitió en Cannes con Todo sobre mi madre (Premio al Mejor Director y Premio del Jurado Ecuménico), Volver (Premio al Mejor Guion y Premio colectivo a la Mejor Interpretación Femenina para sus seis actrices), Los abrazos rotos, La piel que habito (Premio de la Juventud), Julieta y Dolor y Gloria (Premio al Mejor Actor para Antonio Banderas).

La presentación de ‘Amarga Navidad’

El Grand Théâtre Lumière de Cannes ha recibido este martes a Pedro Almodóvar, quien ha desfilado por la alfombra roja junto a Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Quim Gutiérrez y Milena Smit, Nieves Álvarez, Rossy de Palma y Amaia Romero.

Españoles en Cannes

Este está siendo un año histórico para el cine español en el Festival de Cannes, puesto que son tres las películas patrias que luchan por la Palma de Oro en competición oficial.

El sábado pasado, el director Rodrigo Sorogoyen, que ya compitió en el certamen francés con As Bestas, presentó El ser querido con el aval de Javier Bardem y Victoria Luengo, que interpretan a un director de cine y su hija, una actriz frustrada. Ambos se unen en un proyecto después de años sin mantener contacto. Como de costumbre, Sorogoyen ha trabajado en equipo con Isabel Peña para escribir el guion. Con El ser querido, Victoria Luengo es la primera actriz española que compite en Cannes con dos trabajos en una misma edición, ya que también está dentro del casting de Amarga Navidad que se ha estrenado hoy martes 19 de mayo.

El ser querido tuvo una buena acogida por parte de la prensa especializada, recibió 7 minutos de aplausos en su estreno y son muchos los que apuestan a que tanto la película como Bardem pueden vencer en el palmarés.

Y por último, el jueves se estrena en Cannes La bola negra, esperadísima película de Javier Ambrossi y Javier Calvo, protagonizada por el músico Guitarricadelafuente, que aborda la vida de Federico García Lorca, y conecta con la obra homónima que el autor nunca terminó. Completan el reparto Penélope Cruz, Glenn Close, Miguel Bernardeau, Carlos González y Lola Dueñas.