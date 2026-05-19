Así es la exclusiva urbanización donde vivía Richard Gere en España

La llegada de Richard Gere a España despertó un enorme interés mediático desde el primer momento. El reconocido intérprete estadounidense, convertido desde hace décadas en una de las grandes estrellas de Hollywood, encontró durante un tiempo en Madrid el lugar ideal para establecerse junto a su familia y disfrutar de una vida mucho más tranquila y discreta.

Aunque actualmente el actor ya ha regresado a Estados Unidos, su paso por la capital española dejó una gran curiosidad alrededor del exclusivo entorno residencial en el que fijó su residencia durante esa etapa.

El refugio elegido por el protagonista de Pretty Woman y Chicago fue La Moraleja, una de las urbanizaciones más lujosas y prestigiosas de España. Situada en el municipio madrileño de Alcobendas, esta exclusiva zona residencial se caracteriza por sus enormes parcelas, su estricta privacidad y la presencia habitual de empresarios, deportistas, artistas y grandes fortunas nacionales e internacionales.

La mansión de Richard Gere

Durante su estancia en España, Richard Gere residió en una espectacular mansión adquirida por alrededor de 11 millones de euros. La propiedad, ubicada en una parcela de más de 10.000 metros cuadrados, destacaba por sus amplios jardines y por un nivel de privacidad diseñado para garantizar la máxima tranquilidad a sus residentes.

La vivienda reunía todas las características habituales de las grandes residencias de La Moraleja: espacios diáfanos, zonas verdes, áreas destinadas al ocio familiar y sofisticados sistemas de seguridad.

La mansión contaba además con altos muros perimetrales, cámaras de vigilancia y control de accesos, elementos prácticamente imprescindibles en una urbanización acostumbrada a albergar rostros de enorme relevancia pública. Más allá del lujo arquitectónico, el entorno permitía al actor mantener una rutina mucho más reservada, lejos del constante foco mediático que ha acompañado a su carrera desde los años ochenta.

La Moraleja, un refugio perfecto

Hablar de La Moraleja es hacerlo de una de las zonas residenciales más cotizadas del país. Desde mediados del siglo XX, esta urbanización madrileña se ha consolidado como sinónimo de exclusividad, privacidad y alto nivel adquisitivo. Sus calles, rodeadas de vegetación y campos de golf, albergan algunas de las propiedades más impresionantes del mercado inmobiliario.

Una de las principales características de la zona es la amplitud de sus parcelas, muchas de ellas de entre 2.500 y 10.000 metros cuadrados. Este modelo urbanístico permite que las viviendas disfruten de una enorme separación entre sí, algo especialmente valorado por quienes buscan discreción y tranquilidad.

La presencia constante de seguridad privada y sistemas de vigilancia gestionados por empresas vinculadas a la propia urbanización refuerza todavía más esa sensación de privacidad.

Otro de los grandes atractivos de La Moraleja es su ubicación estratégica. A apenas quince minutos del centro de Madrid y muy cerca del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la urbanización permite combinar la cercanía a la capital con un estilo de vida mucho más relajado y alejado del ruido urbano.

Esa combinación ha convertido la zona en uno de los destinos preferidos para empresarios, diplomáticos y celebridades internacionales que buscan establecerse temporal o permanentemente en España.

Una vida muy familiar

Más allá de la vivienda y del lujo asociado al entorno, la etapa española de Richard Gere estuvo profundamente marcada por su vida familiar. El actor contrajo matrimonio en 2018 con Alejandra Silva, empresaria y activista nacida en A Coruña, y desde entonces ambos construyeron una vida centrada en la discreción y la estabilidad familiar.

Durante su estancia en Madrid, la pareja compartió su día a día junto a sus dos hijos en común y el hijo mayor de Alejandra Silva. Además, el actor mantenía frecuentes encuentros con su hijo mayor, fruto de una relación anterior. La familia encontró en España un entorno especialmente favorable para disfrutar de una vida relativamente tranquila, algo poco habitual para una estrella internacional del nivel de Richard Gere.

La conexión del intérprete con España se intensificó notablemente tras su relación con Alejandra Silva. En distintas ocasiones, el actor mostró públicamente su cercanía con la cultura española y su admiración por el estilo de vida mediterráneo.

A pesar de etapa de estabilidad en Madrid, Gere ha terminado regresando a Estados Unidos, poniendo fin a un periodo que despertó un enorme interés tanto en la prensa internacional como en la española.