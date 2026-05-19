Colas kilométricas en Lidl por la maquina de coser Singer 323L: tiene 23 programas de costura y está al 70% de descuento

Las máquinas de coser llevan un tiempo viviendo una segunda juventud y es que ya no son sólo cosa de quienes saben coser desde siempre, sino que desde hace algunos años se han colado en muchas casas como una forma práctica de arreglar ropa o incluso iniciarse en algo más creativo. En ese contexto, cada vez que aparece una oferta potente, llama la atención y ha sido Lidl quien da la sorpresa al haber rebajado una de las mejores Singer en el mercado.

Para quienes no lo sepan, Singer es una de las marcas por excelencia en lo que respecta a máquinas de coser, y en esta ocasión, el modelo Singer 323L es el que ha puesto a la venta Lidl pero no sólo eso, sino que además cuenta con una rebaja que ha provocado el que sean muchos los que desean comprar esta máquina, y es que estamos hablando de un modelo que normalmente ronda los 300 euros y que ahora se ha rebajado hasta los 99,99 euros, lo que supone un descuento importante para quien estaba pensando en comprar una. Pero más allá del precio, lo interesante está en lo que ofrece ya que no es una máquina básica sin más, sino una que ha sido pensada para un uso doméstico bastante completo, con funciones que van más allá de lo imprescindible.

Lidl rebaja una de las mejores máquinas Singer

Lo primero por lo que destaca esta máquina de coser Singer 323L es que estamos ante una máquina de brazo libre, algo que se agradece cuando hay que coser prendas como mangas o bajos de pantalón. Ese tipo de detalles suelen marcar la diferencia en el uso real, más allá de las especificaciones.

Cuenta con 23 programas de costura, lo que permite moverse entre puntadas más sencillas y otras algo más decorativas. Por otro lado, incluye ojales en cuatro pasos y puntadas elásticas, algo útil si se trabaja con tejidos que necesitan cierta flexibilidad. Y en cuanto a ajustes, permite modificar tanto la longitud de la puntada (hasta 4 mm) como el ancho (hasta 4,5 mm). Son valores habituales en máquinas domésticas, pero suficientes para la mayoría de tareas cotidianas.

Detalles que facilitan el uso, sobre todo si no tienes experiencia

Uno de los puntos más interesantes de este modelo es que está pensado para ser fácil de usar. No es una máquina profesional, pero tampoco se queda en lo más básico. Por ejemplo, el cambio de prensatelas se hace con un sistema de encaje rápido, sin que tengamos complicarnos la vida. También incorpora cortahilos en la parte superior, algo sencillo pero práctico cuando se está cosiendo telas o ropa de forma continua.

La elevación extra del prensatelas permite trabajar con telas más gruesas o varias capas sin que resulte incómodo. Y el soporte horizontal del carrete ayuda a que el hilo se desenrolle de forma más uniforme, evitando pequeños problemas que suelen aparecer cuando se empieza. Otro detalle útil es la posibilidad de coser hacia atrás con una palanca, algo que se utiliza para reforzar costuras. Y para tareas más concretas, como coser botones, incluye puntada en zigzag adaptada tanto para botones de dos como de cuatro agujeros.

Pensada para empezar, pero también para ir un paso más allá

Aunque es una máquina de coser pensada para uso doméstico, no se queda solo en arreglos básicos. La variedad de puntadas permite probar cosas más allá de un simple bajo o una costura rápida.

El hecho de que incluya una mesa extensible con espacio para accesorios también ayuda a trabajar con más comodidad, sobre todo cuando se manejan piezas más grandes. Además, el paquete incluye bastante material desde el primer momento: varios prensatelas (para cremalleras, ojales o botones), agujas, bobinas, destornillador, descosedor y hasta una guía para acolchado. Es decir, no hace falta comprar mucho más para empezar a usarla.

Un precio que marca la diferencia

Donde realmente destaca este modelo es en el precio actual. Pasar de unos 329 euros a 99,99 euros cambia bastante la percepción del producto. Por ese importe, se sitúa en una gama accesible de Lidl para quien quiere iniciarse sin gastar demasiado, pero con una máquina que no se quede corta en pocas semanas.

Tiene una potencia de 70 W, un peso de unos 5,7 kilos y un tamaño manejable, lo que permite guardarla o moverla sin demasiado esfuerzo. También incluye asa de transporte, algo que se agradece si no se tiene un espacio fijo para coser.

Al final, más allá del ruido que pueda generarse alrededor de este tipo de ofertas, lo importante es lo que ofrece el producto. Y en este caso, se trata de una máquina bastante completa para uso doméstico, con funciones suficientes para la mayoría de tareas y un precio que, al menos ahora, resulta difícil de encontrar en modelos similares.