A pocos centímetros del suelo, obreros que estaban construyendo una autopista encuentran cientos de tesoros ocultos durante siglos bajo la tierra

Algunos descubrimientos se producen después de años de búsqueda mientras otros aparecen casi por sorpresa y cuando nadie los espera. Esto es lo que le ha pasado precisamente a un equipo de trabajadores que participaba en las tareas previas para construir una autopista en la República Checa que si bien acudió a su jornada como cualquier otra acabaron encontrando varios tesoros de miles de años.

Los primeros indicios fueron pequeños. Algunas piezas comenzaron a aparecer bajo tierra y, en un principio, parecían restos aislados sin demasiado contexto. Lo extraño fue que seguían saliendo más objetos. Y luego los arqueólogos desplazados hasta el lugar empezaron a darse cuenta de que aquello no encajaba con un hallazgo corriente sino que debajo de esa superficie había algo mucho mayor. En concreto, lo que terminó apareciendo fue un asentamiento celta de unos 2.200 años de antigüedad, repleto de monedas, joyas y objetos de enorme valor histórico que habían permanecido ocultos durante siglos. Un descubrimiento inesperado que hoy se considera uno de los más importantes encontrados en esa zona de Bohemia. Y todo empezó, curiosamente, por una futura autopista.

La obra de una autopista que «escondía» varios tesoros

La zona estaba situada en las proximidades de Hradec Králové, en Bohemia, y durante años no había sido más que un terreno como tantos otros. De hecho, los trabajos comenzaron sin ninguna expectativa especial. Los operarios revisaban el área por el futuro trazado de la carretera cuando empezaron a aparecer restos dispersos que hicieron pensar que allí había algo más bajo la superficie.

Con el paso de los días empezó a quedar claro que aquello no era un hallazgo pequeño ya que los especialistas se encontraron con un espacio mucho más amplio de lo habitual. La mayoría de asentamientos de esa etapa histórica descubiertos en la zona ocupan extensiones reducidas, así que ver materiales repartidos por una superficie tan grande cambió por completo la dimensión del descubrimiento.

Las excavaciones continuaron durante cerca de dos años y el número de objetos recuperados fue creciendo prácticamente fase tras fase. Primero aparecieron algunas piezas aisladas y después comenzaron a surgir monedas de oro y plata, recipientes de metal, cuentas de vidrio y numerosos adornos. A eso se sumaron más de mil elementos relacionados con joyería, fragmentos de espejos y cerámicas trabajadas con un nivel de detalle que apunta a la presencia de artesanos con experiencia y técnicas muy desarrolladas para aquel momento histórico.

Más de 13.000 bolsas llenas de restos arqueológicos

La dimensión del proyecto queda bastante clara con otra cifra. Los arqueólogos llegaron a llenar más de 13.000 bolsas con materiales recuperados durante la excavación. La cantidad fue tan grande que participaron varias instituciones en un proyecto que acabó convirtiéndose en uno de los mayores trabajos arqueológicos realizados hasta ahora en el país.

Entre los objetos encontrados aparecieron también piezas de ámbar procedentes de zonas bálticas. Ese detalle llamó especialmente la atención porque ayudó a reconstruir parte de la historia del lugar. No era un asentamiento aislado ni una comunidad alejada de otras poblaciones. Todo indicaba que mantenía conexiones con rutas comerciales de largo recorrido.

Además, los investigadores localizaron herramientas y espacios asociados a trabajos artesanales. Es decir, allí no sólo se intercambiaban mercancías. También se fabricaban productos. Esa combinación convirtió el lugar en un importante punto económico hace más de dos mil años.

El detalle que desconcertó a los expertos

Hay algo que llamó la atención de los arqueólogos casi tanto como las monedas o las joyas encontradas: la ausencia de murallas, y es que si bien en otros asentamientos de la misma época era frecuente encontrar estructuras defensivas para proteger a sus habitantes, aquí ocurrió justo lo contrario.

No aparecieron fortificaciones ni señales de protección militar alrededor de la zona. Esa ausencia llevó a los investigadores a pensar que el lugar tenía otra prioridad. Más que una ciudad preparada para resistir conflictos, parecía un enclave centrado en el comercio y la producción.

La ubicación ayuda a entender esa teoría. El asentamiento se encontraba junto a la antigua Ruta del Ámbar, una red comercial que durante siglos conectó territorios del norte europeo con otras regiones del continente. El paso constante de mercancías convirtió algunos puntos concretos en lugares estratégicos para el intercambio.

La desaparición sigue siendo un misterio

Aunque el descubrimiento ha aportado mucha información, todavía quedan preguntas sin resolver. Los investigadores sitúan este asentamiento dentro de la cultura La Tène, un periodo asociado a poblaciones celtas que se desarrolló aproximadamente entre los años 450 y 40 antes de Cristo.

Lo que aún no está claro es quién vivió exactamente allí y tampoco existe una explicación definitiva sobre por qué aquel lugar quedó abandonado. Los arqueólogos no encontraron señales de incendios, batallas o destrucción violenta, sino que el asentamiento simplemente dejó de ocuparse, de modo que las hipótesis actuales apuntan a posibles cambios económicos o alteraciones ambientales, aunque no hay una respuesta cerrada. De momento, lo único seguro es que una obra destinada a construir una carretera terminó desenterrando una historia que llevaba más de veinte siglos esperando bajo tierra.