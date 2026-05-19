Castilla y León: intervalos nubosos y probables lluvias débiles según AEMET

Hoy, 19 de mayo de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León, se presentan intervalos nubosos, con cielos predominantemente despejados durante la madrugada y la noche. No se descartan algunas precipitaciones débiles en el norte montañoso y la probabilidad de brumas y bancos de niebla podría afectar a esa misma zona. Las temperaturas experimentarán un ascenso, salvo en el suroeste donde las mínimas permanecerán estables. El viento soplará de componente oeste, en general flojo.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 19 de mayo

Nubes amenazantes y posibles chubascos por la tarde en León

El cielo se despereza lento en León mientras la mañana avanza, trayendo consigo la posibilidad de chubascos dispersos. Aunque la brisa ligera apenas alcanza los 10 km/h, la atmósfera se siente cargada, con una humedad que puede resultar pesada. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 10 grados, dejando un sabor fresco en el aire. A medida que la jornada se despliega, el sol podría asomarse tímidamente, pero no sin el riesgo de que las nubes amenacen con soltar alguna gota durante las horas de la tarde.

Ya por la tarde, la situación se torna más inquietante, ya que la probabilidad de lluvia incrementa, especialmente al llegar la noche. No obstante, a medida que se aproximan las horas de luz que se extinguirán alrededor de las 21:41, las temperaturas alcanzarán el grado máximo de 22. El contraste entre el calor y la humedad hará que la sensación térmica se eleve, convirtiendo la velada en un momento intrigante, donde la naturaleza decidirá si nos abraza con su frescura o con el ritmo de la lluvia.

Zamora: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises cubren el cielo de Zamora, creando una atmósfera inquietante antes de que el día comience. A medida que el sol se asoma suavemente, el viento sopla con fuerza, anunciando un tiempo cambiante que marcará la jornada. Al amanecer, la temperatura se mantiene fresca, tocando los 10 grados y se prevé que, durante la mañana, se alcanzarán temperaturas en torno a los 23 grados.

Sin embargo, la tarde promete un notable contraste, ya que el cielo se oscurecerá y las temperaturas descenderán a 22 grados, acompañadas de un aumento en la humedad, que puede alcanzar hasta el 80%. Se registrarán ráfagas de viento que superarán los 30 km/h, lo que incrementará la sensación térmica a un nivel más fresco. No olvides llevar paraguas y abrigo, ya que las sorpresas lluviosas están a la vuelta de la esquina.

En la ciudad de Salamanca, aprovecha el sol y la calidez

Esta jornada en Salamanca comienza con un amanecer fresco y despejado, con una temperatura mínima de 8°C que se sentirá algo más fría debido a la humedad que alcanzará el 40%. A medida que avanza el día, el termómetro se elevará hasta los 25°C, manteniendo el ambiente agradable, aunque la humedad podría sentirse un poco pesada. Además, un ligero viento del oeste soplará a 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, lo que añade una nota dinámica a la jornada.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de las más de 14 horas de luz que nos brinda el sol, que saldrá a las 07:01 y se pondrá a las 21:37. La sensación térmica máxima podría llegar a los 24°C, prometiendo una tarde cálida ideal para actividades al aire libre. Sin duda, será un día para aprovechar al máximo, disfrutando de los rayos del sol y de un tiempo agradable en la ciudad.

Valladolid: cielo despejado y ambiente fresco

El tiempo transcurre con estabilidad, con un cielo que se mantendrá mayormente despejado durante la mañana y algunas nubes en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 26 grados, con una leve brisa del sur que aportará frescura, sin riesgo de lluvia a la vista.

Un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, con un ambiente tranquilo que invita a salir y apreciar lo que la ciudad tiene para ofrecer. La calidez de la tarde permitirá disfrutar de una agradable caminata, perfecta para relajarse antes de la noche.

Mañana nublada con sol a mediodía en Burgos

La mañana se presenta con cielos parcialmente nublados y una temperatura fresca que ronda los 9 grados. A medida que avance el día, el sol irá asomando entre las nubes, elevando la temperatura hasta los 22 grados por la tarde. Sin embargo, existe la posibilidad de algunas lluvias ligeras hacia la noche, así que es buena idea llevar un paraguas si se tienen planes al aire libre. Optar por una ropa ligera pero abrigada será clave para disfrutar del día sin sorpresas.

Palencia: cielo despejado y brisa fresca

Las primeras horas traen consigo un cielo mayormente despejado y una temperatura mínima fresca de 8°C, que irá ascendiendo rápidamente. A medida que avanza la mañana, el mercurio se elevará hasta alcanzar una máxima de 25°C por la tarde, aunque la brisa del sur, con una velocidad media de 15 km/h, aportará frescura.

La tarde promete ser tranquila, marcada por un cielo ligeramente nublado; sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que la sensación térmica podría descender a 24°C. Las ráfagas de viento alcanzarán los 8 km/h, lo que añadirá un ligero dinamismo a la jornada.

Cielos despejados y sol brillante en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos mayormente despejados y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 9 grados, lo que hace que la sensación térmica pueda bajar hasta los 7 grados. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con más intensidad, alcanzando los 24 grados por la tarde, aunque la probabilidad de lluvia en la tarde-noche es baja. Es recomendable salir con ropa ligera, pero tener una chaqueta a mano por si refresca un poco al caer la tarde.

Segovia: cielo despejado y tarde cálida

Las primeras horas traen un cielo despejado, ideal para disfrutar de la salida del sol a las 06:55. Con una temperatura mínima de 9 grados, la mañana se presenta fresca, pero a medida que avanza el día, se espera que el mercurio suba hasta alcanzar los 24 grados por la tarde. Aunque la probabilidad de lluvia es mínima hasta el mediodía, podrían registrarse algunas nubes en la tarde-noche.

Con el viento soplando del oeste a una velocidad media de 10 km/h y ráfagas de hasta 8 km/h, se recomienda salir abrigado por la mañana. A medida que se aproxima la tarde, aproveche el sol y mantenga una botella de agua a mano, ya que la humedad puede alcanzar picos del 70% durante el día, algo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más cálida.

Agradable tarde con posibilidad de lluvia en Soria

La jornada comienza con un amanecer fresco en Soria, donde el cielo se presenta mayormente despejado y la temperatura mínima ronda los 9 grados. A medida que avance el día, se espera que el termómetro alcance hasta 22 grados, brindando sensaciones térmicas que alcanzarán los 23. Aunque la mañana permanecerá sin lluvias, ya por la tarde-noche podría haber algunas posibilidades de chubascos ligeros.

Acompañados por un suave viento del este a unos 15 km/h, los sorianos disfrutarán de aproximadamente 14 horas de luz, desde que el sol asome a las 06:55 hasta que se esconda a las 21:26. La tarde se prevé parcialmente nublada, con una atmósfera más fresca que podría invitar a dar un paseo al aire libre. La jornada se presenta bastante agradable, perfecta para disfrutar de las últimas horas de luz.