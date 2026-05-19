Fechas y trenes afectados por las obras de la estación de Sol: las mejores alternativas para los usuarios de Cercanías

Moverse por Madrid en Cercanías los próximos fines de semana volverá a requerir algo más de paciencia. La estación de Sol, uno de los puntos más utilizados de toda la red, va a dejar de estar operativa por las obras y eso obliga a cambiar recorridos habituales. No es una situación nueva, pero cada vez que ocurre se repite la misma escena, con viajeros reorganizando trayectos sobre la marcha y buscando alternativas para llegar al centro sin pasar por su parada de siempre.

Lo que está pasando ahora tiene que ver con una serie de obras que se están ejecutando en la red. Son trabajos programados, no hay sorpresa en ese sentido, y se están concentrando en fines de semana para reducir el impacto. Aun así, quien necesita moverse esos días lo va a notar igual. Menos comodidad, más transbordos y, en algunos casos, trayectos algo más largos de lo habitual. Además, Sol no es una estación cualquiera dentro del mapa de Cercanías. Es un punto clave donde confluyen líneas que conectan el norte y el sur de la región atravesando el centro. Por eso, cuando se corta aquí, el efecto se arrastra a otros puntos cercanos, que empiezan a acumular más viajeros de lo normal.

Fechas y trenes afectados por las obras de la estación de Sol

El calendario de cierres comenzó días atrás, ya que el primer fin de semana afectado fue el del 16 y 17 de mayo, pero no es el único ya que en mayo volverá a haber cortes este próximo fin de semana del 23 y 24 de mayo y también el del 30 y 31 de mayo. Y luego en junio, los fines de semana afectados serán el 13 t 14 de junio y el 20 y el 21 de junio. Durante esos días, los trenes seguirán circulando, pero simplemente no harán parada en Sol. Es decir, el servicio no desaparece, pero sí cambia la forma de utilizarlo.

Qué cambia en las líneas de Cercanías

Los ajustes afectan sobre todo a las líneas que atraviesan el túnel central, el que conecta Atocha con Nuevos Ministerios pasando por el centro de Madrid. Es el eje más utilizado, así que cualquier modificación aquí tiene bastante impacto. De este modo, la línea C-3, por ejemplo, dejará de llegar hasta el centro y pasará a iniciar y terminar su recorrido en Atocha. Esto obligará a quienes iban más allá a que tengan que continuar por otros medios.

Y en el el caso de la C-4, el cambio depende del origen del tren. Los que vienen de Parla también acabarán en Atocha. En cambio, los que salen desde Colmenar Viejo o desde Alcobendas-San Sebastián de los Reyes se quedarán en Nuevos Ministerios. En ambos casos, Sol quedará fuera del recorrido durante esos fines de semana. Y esto, en la práctica, significa que muchos viajeros tendrán que bajarse antes de lo habitual y reorganizar su trayecto sobre la marcha.

Cómo llegar al centro sin pasar por Sol

Aquí es donde toca adaptarse un poco. Sol sigue siendo el destino de mucha gente, pero durante esos días hay que buscar otras formas de llegar. Una de las más habituales va a ser bajarse en Atocha y coger el Metro. Desde allí, la línea 1 conecta bastante bien con zonas céntricas como Gran Vía o Tribunal. No es exactamente lo mismo que llegar directo, pero funciona.

Si el trayecto viene desde el norte, también se puede optar por bajar en Nuevos Ministerios o incluso en Recoletos. Desde esos puntos hay varias combinaciones posibles, tanto en Metro como andando, dependiendo de a dónde se vaya. Otra alternativa que muchos usan es tirar de estaciones como Embajadores o Príncipe Pío. No están en pleno centro, pero se acercan bastante y permiten completar el recorrido con menos complicaciones de lo que parece al principio.

Además, hay líneas que siguen conectando Atocha y Nuevos Ministerios sin pasar por Sol, como la C-2, la C-7, la C-8 o la C-10. Estas pueden ser útiles para reorganizar el trayecto si encajan con el recorrido de cada usuario.

Consejos para no perder tiempo durante los cortes

Más allá de las alternativas concretas, hay algo que se repite en todos los avisos y es mirar el estado del servicio antes de salir. Puede parecer una recomendación básica, pero es la que más problemas evita. Los horarios pueden ajustarse, puede haber pequeños cambios y no todos los fines de semana funcionan exactamente igual. Por eso, consultar el planificador de Renfe o la información actualizada antes de empezar el viaje ayuda bastante a no encontrarse con sorpresas.

También conviene salir con algo más de margen, sobre todo si se tiene un horario ajustado. Los transbordos añaden tiempo, y a veces más del que parece sobre el papel. En definitiva, son unas semanas de cambios que obligan a reorganizarse. Las obras buscan mejorar la red a medio plazo, pero mientras tanto el día a día pasa por adaptarse a una situación que, para muchos usuarios, ya empieza a ser demasiado habitual.