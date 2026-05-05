Ni atascos ni retrasos: la gigante Mayrit alcanza su primer objetivo de 200 metros en la ampliación de la línea 11 del Metro de Madrid

La tuneladora Mayrit, que comenzó a trabajar hace aproximadamente un mes en la futura estación de Comillas de la Línea 11 de Metro de Madrid, ha perforado ya los primeros 200 metros de túnel que conectarán este punto con Conde de Casal, según ha informado la Consejería de Transportes e Infraestructuras. Esta máquina será la encargada de excavar los 5.22kilómetros que separan Comillas, en Carabanchel, de Conde de Casal, dentro del proyecto de ampliación de la Línea 11 desde Plaza Elíptica, unas obras previstas para finalizar en 2027. Desde finales de marzo, la tuneladora avanza en dirección a Madrid Río, situado a poco más de un kilómetro. Por el momento, según ha confirmado Jorge Rodrigo, consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, ya se han completado los primeros 200 metros del túnel.

La máquina trabaja de forma continua las 24 horas del día, los siete días de la semana, con turnos rotativos de más de una decena de operarios, lo que permite avanzar a un ritmo entre 400 y 500 metros mensuales, muy superior al método tradicional de excavación manual. Cuando llegue a la estación de Madrid Río, la tuneladora se someterá a una revisión técnica de unas dos semanas antes de continuar hacia Palos de la Frontera, Atocha y finalmente Conde de Casal. El trazado completo entre Plaza Elíptica y Conde de Casal tendrá unos 6,62 kilómetros de túnel y cinco estaciones, dos de nueva construcción (Comillas y Madrid Río) y tres ya existentes. El proyecto, con una inversión superior a 740 millones de euros, ya ha superado el 50 % de ejecución y permitirá en el futuro una gran diagonal subterránea entre Cuatro Vientos y Valdebebas.

Ampliación de la la línea 11 del Metro de Madrid

«La Comunidad de Madrid va a convertir la línea 11 de Metro en la gran Línea Diagonal de Madrid, un nuevo eje de movilidad, de 33,5 kilómetros, que atravesará la ciudad de suroeste a nordeste, uniendo Cuatro Vientos con los nuevos desarrollos de Valdebebas. Se trata de uno de los proyectos que el Gobierno regional presenta para obtener financiación del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, dentro de su estrategia de transformación de la movilidad hacia un modelo más sostenible, innovador y de vertebración social y territorial».

La actuación tiene como objetivo la prolongación de la Línea 11 de Metro desde Plaza Elíptica hasta la estación de Conde de Casal (Línea 6). El nuevo trazado incluye estaciones como Comillas y Madrid Río, además de conexiones con Palos de la Frontera (L3), Atocha (L1), Atocha Renfe y Conde de Casal, esta última concebida como un nodo intermodal con enlace a la Línea 6 y al futuro intercambiador de transportes.

El proyecto contempla la ejecución de un túnel de 6,6 kilómetros que amplía la Línea 11, con cinco estaciones y 12 pozos. La obra se realizará mediante dos sistemas constructivos: los primeros 0,6 kilómetros, entre Plaza Elíptica y Comillas, se ejecutarán con el método tradicional, mientras que el resto del trazado, unos seis kilómetros, se excavará con la tuneladora Mayrit.

El diseño de las estaciones se ha desarrollado bajo criterios de funcionalidad, accesibilidad, seguridad, mantenimiento y estética. Su construcción se llevará a cabo mediante el sistema Cut&Cover, incorporando como novedad la extracción vertical de tierras en los recintos de las estaciones, lo que elimina la necesidad de rampas de acceso y reduce la ocupación en superficie y el impacto en el entorno urbano. La finalización de las obras está prevista para el año 2027.

Tramos

El proyecto de la futura Línea Diagonal de Madrid se desarrollará por fases e integrará ampliaciones ya previstas de la Línea 11 de Metro:

En el tramo sur, la línea se prolongará desde su extremo actual en La Fortuna hasta Cuatro Vientos, donde conectará con Cercanías y la Línea 10 de Metro. También se completará la ampliación ya anunciada entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. En total, serán 18,3 kilómetros que incluirán dos nuevas estaciones (Comillas y Madrid Río), la conexión con Atocha Renfe y un gran intercambiador en Conde de Casal que articulará el corredor de la A-3.

El tramo central unirá Conde de Casal con Mar de Cristal, con paradas previstas en Vinateros, La Elipa, Pueblo Nuevo y Arturo Soria, además de posibles nuevas estaciones en estudio. Este recorrido sumará unos 8 kilómetros y enlazará con varias líneas de Metro: 2, 4, 5, 7, 8 y 9.

Por su parte, el tramo norte contará con 7,2 kilómetros entre Mar de Cristal y la futura estación de Ciudad de la Justicia, que conectará con Cercanías en Valdebebas, además de Aeropuerto T-4 y una nueva parada en el área norte de Valdebebas. Este último tramo dará servicio a grandes infraestructuras del noreste de Madrid como el Hospital Isabel Zendal, IFEMA, la futura Ciudad de la Justicia y el aeropuerto, sustituyendo el planteamiento inicial de un ramal desde la Línea 8.

Por su posición estratégica, el proyecto facilitará la comunicación entre el eje sur y norte a miles de ciudadanos y contribuirá, además, al objetivo global de reducir un 90 % de las emisiones antes de 2050.