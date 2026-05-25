Vox tras lamentar Moreno la «imposibilidad» de un pacto a la europea con PSOE: «Se entiende que no llame»

Vox ha afeado al líder del PP andaluz, Juanma Moreno, que no haya llamado todavía a Manuel Gavira para negociar un posible pacto en Andalucía y señala que «entiende» que no lo haya hecho tras que el popular haya lamentado este lunes la radicalidad en España, haciendo referencia a la formación de Abascal, mientras ha puesto en valor los pactos en Europa entre el PP y el PSOE.

El partido de Santiago Abascal ha respondido con dureza al presidente andaluz del PP, Juanma Moreno, al ser preguntado por OKDIARIO sobre la posición de Moreno, después de que este lamentara públicamente la imposibilidad de llegar a un pacto «a la europea» con el PSOE.

Fuentes de Vox señalan a OKDIARIO que los avances conseguidos en los pactos firmados con el PP, tanto en Aragón como en Extremadura, y reconocen que las últimas declaraciones han causado un fuerte impacto en el seno de la formación.

En Vox, acusan a Moreno Bonilla de querer perpetuar «las políticas bipartidistas del PP-PSOE», que según la formación coinciden «en casi un 90% de las votaciones que se llevan a cabo en el Parlamento Europeo». Y ponen como ejemplo, «de logro», la imposición de la «prioridad nacional» en la adjudicación de ayudas sociales autonómicas, la protección del sector primario español, el acceso a la vivienda protegida y un sistema de acceso a las mismas inspirado en dicho principio de prioridad nacional, para «mantener un arraigo real, duradero y verificable con el territorio».

Además de «la total supresión de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal, así como que se trabaje activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen», subrayan desde el cuartel general de Bambú, sacando pecho.

Según Vox, estas políticas «siguen alentando un modelo inmigratorio de puertas abiertas, efecto llamada y multiculturalismo que está alterando la realidad social, demográfica y cultural de España.

Además, desde la formación critican que se apueste por «el hundimiento del sector primario español con la tala de olivos y su sustitución por placas solares», se permita «la competencia desleal de terceros productos que arruinan a nuestros agricultores y ganaderos» y se mantenga «el empobrecimiento sistemático de los españoles con un coste de vida cada vez más alto, unos salarios congelados y una presión fiscal abusiva que ahoga a las familias, a los autónomos e impide su crecimiento».

Con ironía, fuentes próximas al equipo negociador de Vox ha zanjado la cuestión: «Se entiende que no llame», señalan. La respuesta de Vox llega después de que Juanma Moreno expresara públicamente su frustración por no poder replicar en España el modelo de pactos entre populares y socialistas que se da en varios países europeos, dejando entrever que para el popular los de Abascal serían un obstáculo.

Por su parte, fuentes del núcleo duro de Vox advierten a OKDIARIO que no están dispuestos a ceder en sus líneas rojas en materia de inmigración, soberanía nacional y protección del campo y las familias españolas, tal y como advirtió el propio Gavira el domingo electoral tras conocer los resultados. «Los andaluces quieren prioridad nacional», advierten.