Confirmado un nuevo positivo por hantavirus en el Gómez Ulla entre los aislados por el brote

Confirmado un nuevo positivo por hantavirus en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla entre los aislados por el brote. La alerta sanitaria por el brote de hantavirus detectado en Madrid suma un nuevo caso confirmado. Una de las personas que permanecían en cuarentena preventiva en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla así ha dado positivo tras someterse a una prueba PCR dentro del protocolo de vigilancia epidemiológica activado tras la detección inicial del foco.

Según han informado fuentes sanitarias, el nuevo positivo corresponde a un contacto estrecho que había sido identificado desde el primer momento dentro del rastreo epidemiológico puesto en marcha por las autoridades sanitarias. El paciente permanecía bajo observación clínica y aislamiento preventivo desde su ingreso, conforme a los procedimientos establecidos por el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR).

La confirmación diagnóstica se ha producido durante los controles periódicos que se están realizando a todas las personas incluidas en el seguimiento. Tras conocerse el resultado, el afectado ha sido trasladado inmediatamente a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (Uatan) del Hospital Gómez Ulla, donde permanecerá ingresado bajo supervisión médica especializada y sometido a estrictas medidas de bioseguridad.

La persona afectada se encontraba bajo vigilancia clínica y aislamiento desde su ingreso, conforme a los protocolos establecidos por el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR). — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 25, 2026

Seguimiento reforzado

Desde la detección del primer caso, el dispositivo sanitario mantiene activado un protocolo de seguimiento exhaustivo sobre todos los contactos considerados de riesgo. Las pruebas diagnósticas se están realizando de forma escalonada para detectar cualquier posible transmisión dentro del período de incubación.

Fuentes del dispositivo sanitario subrayan que este nuevo positivo no supone un cambio en la situación epidemiológica prevista, ya que el paciente ya se encontraba aislado dentro del circuito asistencial diseñado para contener cualquier expansión del virus.

«El caso ha sido detectado dentro del sistema de control ya desplegado, lo que demuestra que los protocolos están funcionando con eficacia», señalan fuentes médicas conocedoras del operativo.

Sin riesgo añadido para la población

Las autoridades sanitarias han insistido en que la aparición de este nuevo caso no altera el nivel de riesgo para la población general ni obliga, por el momento, a modificar las medidas extraordinarias activadas tras el brote inicial.

El hantavirus es una infección vírica poco frecuente en España, cuya transmisión suele estar vinculada al contacto con secreciones o excrementos de roedores infectados. En situaciones muy concretas puede producir cuadros graves que requieren hospitalización y aislamiento estricto.

Los especialistas recuerdan que el riesgo de transmisión comunitaria sigue siendo extremadamente bajo y recalcan que todos los contactos identificados permanecen bajo vigilancia médica permanente.

Investigación abierta

Mientras continúa la observación clínica de los contactos en cuarentena, los equipos epidemiológicos trabajan para determinar con precisión el origen del brote y reconstruir toda la cadena de exposición.

El Hospital Gómez Ulla, uno de los centros de referencia nacional para patologías infecciosas de alta complejidad, mantiene activados todos sus recursos de contención y monitorización para evitar cualquier posible propagación.

Sanidad continuará realizando pruebas periódicas en los próximos días y actualizará la información conforme avance la investigación epidemiológica.