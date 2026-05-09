Alerta desde el ‘Gómez Ulla’: falta personal para los 14 del crucero del hantavirus que llegan a Madrid

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, se prepara para recibir a los 14 ciudadanos españoles procedentes del crucero afectado por hantavirus, en una operación de cuarentena que ha generado preocupación entre sindicatos y trabajadores por la falta de personal y la carga asistencial prevista. La espera en el Gómez Ulla genera dudas y tensión por la llegada de los 14 contactos del crucero del hantavirus.

Cuarentena en una planta vacía del hospital

Los 14 viajeros, considerados contactos sanos por el momento, serán trasladados a una planta del centro sanitario donde permanecerán en aislamiento individual.

El protocolo prevé:

Habitaciones individuales sin contacto entre pacientes.

sin contacto entre pacientes. Alimentación y cuidados básicos en aislamiento.

en Control diario de temperatura y seguimiento clínico.

Comunicación con familiares mediante videollamada.

El objetivo es evitar cualquier posible transmisión mientras se monitoriza el periodo de incubación del virus.

Vigilancia sanitaria y traslados a UCI

En caso de que alguno de los evacuados desarrolle síntomas compatibles con hantavirus, será trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN), situada en la planta 22 del hospital.

Este espacio cuenta con:

Presión negativa para evitar fugas biológicas.

para evitar fugas biológicas. Sistemas de esclusas de entrada y salida.

Personal altamente especializado en enfermedades infecciosas.

Dudas sobre fechas, logística y seguridad

Entre los trabajadores persisten varias incógnitas:

Fecha exacta de llegada de los evacuados.

Protocolo de traslado desde Tenerife.

Medidas de escolta sanitaria.

Organización de accesos y circulación interna.

El hospital asegura que está preparado para este tipo de situaciones, similares a dispositivos activados durante emergencias sanitarias anteriores.

Sindicatos alertan de falta de personal

Desde los sindicatos se ha advertido de una posible sobrecarga asistencial debido a la llegada de los evacuados en un contexto de plantilla ajustada. Denuncian lo siguiente:

Reducción de contratos temporales recientes.

Falta de renovación de personal sanitario.

Dificultades para cubrir turnos con la jornada prevista.

Algunos representantes advierten de que la situación podría generar una “alta presión organizativa” durante la cuarentena.

Refuerzo previsto para la operación

Según fuentes hospitalarias, se ha previsto la incorporación de alrededor de 70 profesionales de refuerzo para gestionar el operativo de aislamiento.

El hospital insiste en que las áreas críticas estarán cubiertas y que los protocolos están diseñados para garantizar la seguridad tanto de pacientes como de trabajadores.

Un dispositivo bajo máxima vigilancia

La operación en el Gómez Ulla forma parte del dispositivo sanitario activado tras el brote en el crucero, en coordinación con autoridades sanitarias nacionales e internacionales.

Aunque los 14 evacuados no presentan síntomas por el momento, permanecerán bajo observación durante el periodo de incubación del hantavirus, que puede prolongarse varias semanas.