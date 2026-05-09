El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, será sometido a un protocolo de descontaminación exhaustivo en aguas de Tenerife tras el desembarco de pasajeros y tripulación. Las autoridades sanitarias y expertos han detallado cómo será el procedimiento para eliminar cualquier posible riesgo biológico a bordo. Tras el desembarco controlado de pasajeros y tripulación, el buque será sometido a una desinfección exhaustiva de todas sus instalaciones, en un proceso que combina protocolos de bioseguridad, equipos de protección y técnicas específicas para evitar la dispersión del virus. Así será la peligrosa limpieza y desinfección del crucero del hantavirus que tiene que hacerse en Tenerife.

Las autoridades y expertos coinciden en que se trata de una intervención con un estricto protocolo, en la que cada paso —desde la ventilación hasta la gestión de residuos— está diseñado para minimizar cualquier riesgo residual y garantizar la seguridad sanitaria tanto de los operarios como del entorno marítimo.

Desembarco bajo control sanitario

El operativo prevé el traslado controlado de cerca de 150 personas a tierra, donde serán evaluadas por equipos médicos para detectar posibles síntomas. Posteriormente, el buque continuará su gestión logística sin pasajeros.

Las autoridades insisten en que el dispositivo se ejecuta bajo estrictos protocolos internacionales y con seguimiento de organismos como la OMS.

«Aspirar y no barrer»: la clave

Uno de los puntos más llamativos del proceso es la recomendación de «aspirar y no barrer» en la limpieza del barco.

El objetivo es evitar la dispersión de partículas potencialmente contaminadas en el aire, ya que el hantavirus puede transmitirse a través de aerosoles generados por excrementos o restos de roedores.

EPI y desinfección de superficies

Los equipos encargados de la limpieza deberán utilizar equipos de protección individual (EPI) completos.

Además, se aplicarán desinfectantes virucidas de alta eficacia, como soluciones basadas en hipoclorito o productos específicos tipo Virkon, según los protocolos de bioseguridad.

La limpieza se realizará de arriba abajo, cubriendo todas las superficies del buque.

Gestión de residuos biológicos

Otro de los puntos críticos será la gestión de residuos generados durante el proceso.

Los materiales potencialmente contaminados deberán ser clasificados como residuos infecciosos, almacenados en contenedores herméticos y sometidos a esterilización antes de su eliminación o tratamiento final.

¿Qué se hará con ropa y utensilios?

Elementos como ropa de cama, toallas o vajilla que hayan podido estar en contacto con zonas de riesgo serán desinfectados o eliminados según su nivel de exposición.

En algunos casos, los expertos contemplan incluso la incineración de material desechable.

El barco continuará su ruta

Tras la evacuación y la descontaminación inicial, el MV Hondius continuará su navegación hacia Países Bajos, donde se completará la gestión final del buque.

Las autoridades sanitarias subrayan que el proceso se realiza con garantías y que el riesgo para la población general es bajo gracias al control del operativo.

Un protocolo ya conocido en animales

Los expertos comparan el procedimiento con el de otros brotes en entornos cerrados, como explotaciones ganaderas, donde la desinfección total y la reposición posterior del entorno forman parte de la práctica habitual.

El objetivo final es asegurar que el buque pueda volver a operar sin riesgo sanitario tras su descontaminación completa.