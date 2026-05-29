Horario del Rafa Jódar – Carreño: cuándo es el partido de octavos de Roland Garros 2026 y canal de televisión para verlo gratis en directo

Llegamos a una ronda clave en Roland Garros 2026: los octavos de final. Habrá duelo español en el segundo Grand Slam, por lo que uno de los dos tenistas que se ven las caras pasará a los cuartos. Rafa Jódar y Pablo Carreño lucharán sobre la tierra batida para ganarse ese billete en una competición en la que no han dejado de producirse sorpresas, siendo la más destacada la eliminación del gran favorito Jannik Sinner. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo este partidazo.

Cuándo es el partido de Rafa Jódar – Carreño en Roland Garros 2026

Rafa Jódar continúa recibiendo todas las miradas en esta edición de Roland Garros y ahora se ha plantado en los octavos de final tras superar a Álex Michelsen en una victoria muy sufrida y trabajada en cinco sets (7-6, 6-7, 4-6, 6-3 y 6-3). El madrileño consiguió un triunfo rápido en su debut en la arcilla francesa al imponerse por 6-1, 6-0 y 6-4 al americano Aleksandar Kovacevic. En segunda ronda se cargó a James Duckworth por 6-1, 6-7, 6-4 y 7-5. Ahora, en su primera partición en este segundo Grand Slam del año se va a tener que ver las caras ante un Pablo Carreño que ha eliminado a Jiri Lehecka, Kokkinakis y a Thiago Agustín Tirante.

Tenemos que recordar que el primer tenista español que consiguió conquistar este torneo que se celebra en la capital francesa fue Manolo Santana, que logró dos entorchados allí, los mismos que años más tarde se llevaría Sergi Bruguera. Andrés Gimeno, Carlos Moyá, Albert Costa y Juan Carlos Ferrero se han tenido que conformar con uno. Luego está un caso aparte, el de Rafa Nadal, que tiene 14 Copas de los Mosqueteros en su palmarés, siendo la mayor leyenda de este Grand Slam. Sin embargo, Carlos Alcaraz también ha ganado las dos últimas ediciones de Roland Garros, pero está lesionado y no puede defender el título.

La organización de este importantísimo torneo ha programado el Rafa Jódar – Carreño correspondiente a los octavos de final de Roland Garros 2026 para este domingo 31 de mayo. La ATP todavía no ha anunciado el orden de juego para este partidazo entre dos tenistas españoles que nos permitirá tener un representante en los cuartos.

Horario del Rafa Jódar – Carreño: el partido de octavos de Roland Garros 2026

Rafa Jódar está firmando un gran año y todos los seguidores de este deporte se están ilusionando con el futuro tan prometedor que el de Leganés tiene por delante. Ya consiguió su primer título de la ATP en Marruecos y quiere dar un paso al frente en su carrera. En el Mutua Madrid Open fue eliminado en cuartos de final por Jannik Sinner, el cual se deshizo en elogios hacia él. En el Masters 1000 de Roma también cayó en dicha ronda y en el Trofeo Conde de Godó fue apeado en semifinales. Por otro lado, el año de Pablo Carreño no ha sido tan bueno, pero consiguió ganar el Challenger de Murcia.

El Rafa Jódar – Pablo Carreño de octavos de final de Roland Garros 2026 se disputará este domingo 31 de mayo. Estos dos tenistas no se han visto las caras nunca, por lo que se trata de un choque inédito en el que estaremos atentos a ver si se impone la veteranía del asturiano, número 89 del ranking, o la juventud e ímpetu del joven madrileño que es actualmente el 29 del mundo.

Dónde ver Roland Garros 2026 y a Rafa Jódar en directo gratis y por TV

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se disputan en este segundo Grand Slam del año fue Eurosport. El Rafa Jódar – Pablo Carreño que corresponde a los octavos de final de Roland Garros 2026 se podrá ver por televisión en directo a través de los canales que dicha plataforma tiene en otras como Movistar+, Orange TV, Dazn o HBO Max. Todos ellos son operador de pago a los cuales habrá que estar suscrito para poder disfrutar de lo que suceda en la tierra batida francesa, lo que significa que el choque no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Además, todos los aficionados a este deporte y seguidores de los tenistas españoles también tendrán la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Rafa Jódar – Carreño de octavos de final de Roland Garros 2026 a través de las apps de Eurosport, HBO Max, Movistar+, Orange TV o Dazn. Estas aplicaciones se pueden descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tendrán habilitadas sus respectivas páginas webs para el que prefiera seguir este partidazo del mítico Grand Slam con un ordenador.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a seguir encontrando la mejor información sobre todo lo que ocurra diariamente en este Grand Slam que se juega en la capital de Francia, donde estamos prestando especial atención a los tenistas españoles. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y el minuto a minuto del Rafa Jódar – Pablo Carreño de los octavos de Roland Garros 2026. Cuando acabe el duelo publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores la reacciones de los protagonistas que nos lleguen desde la arcilla francesa.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Carreño de Roland Garros 2026

Para terminar, todos aquellos aficionados que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de octavos de final de Roland Garros 2026 van a poder escuchar gratis por la radio el Rafa Jódar – Carreño. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE podrían conectar con la capital francesa para narrar el minuto a minuto de lo que ocurra en este duelo entre el madrileño y el asturiano.