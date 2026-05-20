Dónde ver todos los partidos de Roland Garros 2026 en directo: canal de TV para verlos gratis y en vivo online

Llega uno de los momentos más destacados de la temporada de tierra en el tenis, ya que se presenta un apasionante Roland Garros 2026. Es cierto que Carlos Alcaraz, que es el vigente campeón, no podrá estar por lesión y también se perderá Wimbledon. Es por ello que Jannik Sinner se planta en París como el gran favorito para ganar su primer título en la tierra batida parisina de la Philippe Chatrier cuando finalice el torneo.

Eso sí, el tenista de San Cándido no lo va a tener nada fácil, ya que la irrupción de tenistas como Rafa Jódar, más la presencia de los habituales, como pueden ser Alexander Zverev, Daniil Medvedev o Casper Ruud, podrán poner en problemas a un Jannik Sinner que está arrasando sin la presencia de Carlos Alcaraz en las pistas. Lo cierto es que pase lo que pase en París, por delante tenemos un Roland Garros 2026 que todo el mundo querrá ver por televisión en directo.

Dónde ver por TV en directo los partidos de Roland Garros 2026

Los derechos televisivos para poder retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de Roland Garros 2026 los consiguió Eurosport, por lo que será este medio el responsable de ofrecer los diferentes encuentros que se jueguen en este Grand Slam parisino que tiene la mítica pista central como la Philippe Chatrier, donde ya está expuesta la placa en homenaje a Rafa Nadal. Para ver en directo por televisión los choques de este campeonato habrá que tener contratado este canal de pago o, en su defecto, las plataformas que lo tienen integrado en ellas, como pueden ser Movistar+, HBO Max, Orange TV o Dazn.

Cómo ver en streaming y en vivo online gratis Roland Garros 2026

Tenemos que tener en cuenta también que todos los partidos de Roland Garros se podrán ver de manera íntegra en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de pago de Eurosport, pero también por las apps de los operadores que tienen este canal como son Dazn, HBO Max, Movistar+ y Orange TV. Todas ellas se pueden descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero hay que destacar que también tienen disponibles sus respectivas páginas webs para que todos aquellos clientes que quieran ver Roland Garros 2026 con un ordenador puedan hacerlo accediendo a ellas.

Por otro lado, también hay que mencionar que en la web de OKDIARIO vas a encontrar diariamente la mejor información sobre todo lo que suceda en este Grand Slam que se juega en la capital de Francia. Informaremos sobre los horarios, resultados, narraremos en directo y en vivo online los partidos de Roland Garros 2026 más destacados, publicaremos las crónicas de los encuentros más importantes y compartiremos las reacciones importantes que se produzcan sobre la tierra batida. Obviamente, estaremos prestando especial atención a los tenistas españoles que participen en la competición parisina.

Calendario de Roland Garros 2026

La organización de Roland Garros anunció las fechas en las que se disputará todo este torneo que comenzará con el cuadro final el domingo 24 de mayo y que durará dos semanas, ya que el último choque se celebrará el domingo 7 de junio. Por lo tanto, habrá días apasionantes en los que disfrutaremos de auténticos partidazos en la tierra batida de este mítico Grand Slam francés.