Los socios de Zapatero celebraron el rescate de Plus Ultra 11 días antes de aprobarlo la Moncloa: «Mi mayor felicitación»

Julio Martínez Martínez, conseguidor del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, celebró con los responsables de la compañía aérea Plus Ultra la concesión del rescate de 53 millones de euros 11 días antes de que lo aprobara el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez y celebrado en el Palacio de la Moncloa el 9 de marzo de 2021.

Así se desprende del auto -al que ha tenido acceso OKDIARIO- dictado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama donde imputa a Zapatero por delitos de tráfico de influencias y otros conexos y le cita para prestar declaración el próximo 2 de junio.

El 26 de febrero de 2021, relata el instructor en el auto, coincidiendo con la fecha del Informe Legal, Fiscal y Laboral emitido por el asesor jurídico Deloitte, Julio Martínez Martínez comunica a Camilo Ibrahim Issa, mediante un mensaje de texto, la obtención de la ayuda pública. Camilo Ibrahim, inversor de la aerolínea, le «agradece la labor prestada». «En ese momento ni siquiera se había celebrado la reunión del Consejo Gestor del FASEE, que se reunirá el día 2 de marzo de 2021, para adoptar la decisión, elevando la propuesta al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva, en fecha 9 de marzo de 2021», subraya el juez.

En aquella misma jornada, Julio Martínez Martínez felicitó a Rodolfo Reyes, consejero de Plus Ultra, por la obtención de la ayuda de la SEPI, y este agradece el apoyo y refiere la importancia de estar bien relacionado, señala el auto. «Mi mayor felicitación por haber conseguido el objetivo. Sin dudas, ha sido consecuencia del excepcional labor desarrollada por el equipo de Plus Ultra. De esta excelente labor he sido informado y felicitado por la propia SEPI», trasladó Julito Martínez a Reyes. «Sin duda muchas gracias por el apoyo. Tiempos difíciles que solo se sortean con el apoyo de los amigos y de las buenas relaciones», le contestó el consejero de la compañía.

El 1 de marzo de 2021, Rodolfo Reyes preguntó a Roberto Roselli, el CEO Plus Ultra: «¿Cuándo ve nuestro tema el Consejo Superior de la Sepi?», a lo que éste indicó que «mañana».

El 2 de marzo de 2021, el Consejo Gestor del FASEE (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas) de la SEPI, elevó la propuesta para el apoyo financiero público con cargo al fondo de apoyo de la solvencia de las empresas estratégicas a favor de la sociedad Plus Ultra Líneas Aéreas SA. Y es José Ángel Partearroyo (alto cargo de la SEPI) quien indicó a Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, que «todo ha sido aprobado,» y que «queda condicionado al Consejo de Ministros, así como que nada de prensa hasta el Consejo de Ministros- que será en fecha de 9 de marzo de 2021.

El 3 de marzo, en conversación en un chat grupal denominado «PU», Roberto Roselli señaló que José Ángel Partearroyo, alto cargo de la SEPI -adscrita al Ministero de Hacienda dirigido por María Jesús Montero- le había indicado que «hay que elevar a público los contratos, y que Roberto Roselli ha propuesto que, ya que los notarios no pueden cobrar, lo harán con el suyo».

El 4 de marzo, Santiago Fernández Lena, abogado de Plus Ultra, comenta que Deloitte les ha felicitado por «la comisión a éxito que van a obtener y que se ponen a su disposición». Y el 9 de marzo, el Consejo de Ministros autorizó al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) la aprobación de la operación de respaldo público temporal solicitada por Plus Ultra Líneas Aéreas, por un importe de 53 millones de euros, que se canalizará a través de un préstamo participativo de 34 millones de euros y un préstamo ordinario de 19 millones de euros.