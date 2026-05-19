Hasta Jésica cobró 2.000 € por el rescate de Plus Ultra que consiguió Zapatero

El auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ha imputado por corrupción al ex presidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero revela que hasta Jésica Rodríguez, la escort amante del ex ministro José Luis Ábalos, cobró 2.000 euros de la trama del rescate de Plus Ultra, autorizado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021.

El instructor señala que el 31 de diciembre de 2020, en el desarrollo de una conversación, el empresario peruano Felipe Baca encargó al abogado Palomero «la realización de dos pagos, uno por un importe de 3.000 euros a ‘Alejandra’, aportando en la propia conversación como contacto el número de teléfono con prefijo venezolano y otro por un importe de 2.000 euros a ‘Jessica’, remitiendo la captura de pantalla de un contacto telefónico donde consta el nombre ‘Jess’ con un número de teléfono español», precisa el juez Calama.

«Como titular del número de teléfono español consta Jésica Rodríguez García, conocida públicamente por su vinculación con José Luis Ábalos Meco», añade el auto de imputación conocido este martes y al que ha accedido OKDIARIO.

El instructor Calama también relata que en la operación para conseguir de la aerolínea se articularon dos líneas de influencia diferenciadas, «una a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos», actualmente en la prisión de Soto del Real (Madrid), y «otra a través de Rodríguez Zapatero». «Aunque ambas vías habrían operado de forma simultánea, finalmente fue la vía de este último la que adquirió un ‘papel predominante’ y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos», precisa la investigación.

Además, a partir de las diligencias efectuadas, el juez subraya la conformación de «una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada, y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables».

«Azafata de imagen»

El pasado abril, Jésica declaró en el juicio del caso mascarillas celebrado en el Tribunal Supremo y fue preguntada por su profesión por el abogado defensor del ex ministro José Luis Ábalos, Marino Turiel. El letrado le interrogó sobre si se dedicaba a la prostitución. La testigo respondió con aplomo y sin titubear: «No, soy dentista y estoy colegiada», precisando además que anteriormente había trabajado como «azafata de imagen».

La escena, que generó una viva controversia en la sala, fue el momento más llamativo de una declaración en la que volvió a confesar que nunca trabajó en las empresas públicas Ineco y Tragsatec pese a cobrar de ellas, al tiempo que aseguró que Ábalos «estaba al tanto de todo».

La vinculación de la escort con Ineco se prolongó inicialmente hasta el 29 del febrero de 2020. Luego, la prórroga del contrato hizo que se extendiera desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 28 de febrero del 2021. En todo este tiempo, la remuneración mensual quedó fijada en 18.100 euros brutos. Tras salir de aquí, la joven fue luego enchufada otro medio año en Tragsatec, otra empresa pública dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez.

Sin embargo, tanto en su declaración el pasado febrero ante el juez instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, como en las conversaciones intervenidas a la trama, Jésica Rodríguez confesó que cobraba sin cumplir con sus obligaciones laborales.

Tal y como publicó OKDIARIO a partir de comunicaciones intervenidas por la UCO del Instituto Armado, Jésica se dirigió a Koldo García, el entonces asesor de Ábalos, en estos términos: «Yo nunca he trabajado en horario», le dijo.

La transcripción de uno de estos audios mandados por Rodríguez al asesor del ex ministro dice así: «Últimamente están un poco estúpidos, me están haciendo mandar el parte todas las semanas, he tenido ya que pedir qué días quiero de vacaciones». Y añade: «La pava esta (por una tercera persona) ahora quiere que le diga si voy a trabajar o no voy a trabajar a la oficina, qué días voy a trabajar a la oficina, por qué no voy a trabajar a la oficina, que le verifique otra vez las vacaciones que he cogido y no sé qué más hay también en el mail», se lamentaba la joven.