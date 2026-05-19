El Consell lleva a los sindicatos una subida que situará a los docentes entre los mejor pagados de España

El Gobierno valenciano ha presentado este martes a los sindicatos en huelga en educación una propuesta que incluye una subida salarial de 200 euros mensuales. Esto supone un incremento de 2.800 euros al año en el conjunto de las 14 pagas anuales. El incremento, que ahora valoran los sindicatos, situará a los maestros de Educación Primaria valencianos entre los tres primeros en el baremo de las comunidades con régimen común. Los profesores de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), por su parte, serán los mejor pagados entre esas mismas autonomías de régimen común. Es decir, sin contabilizar al País Vasco y a Navarra, que tienen un régimen fiscal especial.

Además, esa subida, caso de ser aceptada por los sindicatos, supondría más del triple de la media aplicada a un trabajador medio valenciano este año, que es de 61 euros.

La huelga de la educación valenciana arrancó el lunes de la pasada semana. Y, desde ese día, las movilizaciones de los sindicatos están siendo constantes en un año en que los propios sindicatos afrontan elecciones a finales del ejercicio.

No obstante, la huelga cuenta también con otros extremos que OKDIARIO ha venido relatando. Así, el sindicato catalanista STEPV plantea elaborar una nueva ley que sustituya a la actual de libertad educativa en la Comunidad Valenciana y que surja de algún órgano de participación, como los consejos escolares. Lo que de facto supone derogar la citada ley, que es la que permite a madres y padres elegir la lengua en que quieren que estudien sus hijos e hijas.

Proponen, también, volver al anterior currículo de Bachillerato. Esto es, reincorporar los libros de autores catalanes, si bien lo que se habla en la Comunidad Valenciana es el valenciano. Y no el catalán. Y están en contra del guiño de la Consellería de Educación a otros sindicatos en lo referente a la homologación de los títulos de valenciano.