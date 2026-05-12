Independentismo y sindicatos usan la huelga de la educación valenciana para colar otra vez el catalán

El independentismo catalán quiere conseguir, a través de la huelga de educación valenciana iniciada este lunes, reintroducirse en las escuelas de esta última comunidad autónoma. Un espacio del que han sacado al catalán los gobiernos de Carlos Marzón y Juanfran Pérez Llorca. Ambos han puesto fin a ocho años de dictadura lingüística del catalán en suelo valenciano con los gobiernos del socialista Ximo Puig y Compromís. Sin embargo, ahora, el sindicato mayoritario en la convocatoria de huelga de la educación valenciana, el STEPV, de corte nacionalista y catalanista, acordó 10 días antes del arranque de las movilizaciones, que comenzaron el pasado 11 de mayo, la «defensa de la escuela en catalán» con el sindicato catalán USTEC-STEs y con el balear STEI, como consta en la propia web de USTEC-STEs.

De hecho, al menos dos de las reivindicaciones de los docentes valencianos en su huelga están directamente relacionadas con la lengua y con ese intento por recuperar el catalán por parte de la extrema izquierda y el catalanismo, en la línea de lo acordado por STEPV con las formaciones antes mencionadas. Una, la de un modelo lingüístico «que garantice la competencia plurilingüe y cohesión social, con el valenciano como lengua de cohesión y de calidad educativa». Y otra, la retirada inmediata de las restricciones a los autores catalanes y baleares en el currículo de Bachillerato.

Los impulsores de la huelga de la educación valenciana quieren que esta última, la de la retirada inmediata de la restricción a los autores catalanes y baleares, en total consonancia con el acuerdo del STEPV con catalanes y baleares de la reunión del 21 de mayo, se ponga en marcha de inmediato. Es decir, que ni siquiera espere al curso 2027-2028.

Tanto la reivindicación del modelo plurilingüe como la de la reintroducción del catalán son dos medidas que nada tienen que ver con las condiciones del profesorado. STEPV es el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del País Valenciano. Las dos últimas siglas (PV) corresponden a la denominación país valenciano, que no es la oficial del territorio, que es Comunidad Valenciana, pero que sí que es la utilizada por los defensores de esos imaginarios países catalanes en su ensoñación de que el país valenciano es uno de ellos.