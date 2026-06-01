El Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, ha jaleado la regularización masiva de inmigrantes en situación administrativa irregular a través de un informe. «Los inmigrantes están más sanos y usan menos recursos que los españoles», subraya la cartera de la líder de Más Madrid a través de un mensaje en la cuenta oficial del ministerio aludiendo a este informe.

El documento oficial publicado este lunes por Sanidad se titula Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España. «En términos generales, la población migrante que llega al país de destino presenta un mejor estado de salud que la población local», puede leerse en las conclusiones.

Sin embargo, matiza que «este nivel de salud empeora a medida que aumentan los años de estancia debido a que las personas migrantes sufren mayor desigualdad en el acceso a recursos básicos que condicionan el estado de salud, como una alimentación saludable o una vivienda digna, además de sufrir peores condiciones de trabajo».

Ese mismo informe apunta que «en condiciones de igualdad de acceso», la población de personas inmigrantes «presenta un menor uso del sistema sanitario en diferentes niveles asistenciales».

Aun así, aclaran que uno de los factores que explican este bajo acceso a la atención sanitaria se debe a las «barreras en el acceso». Y, según Sanidad, se explican en los «factores legales, administrativos» así como en la «falta de adaptación cultural o lingüística de los servicios sanitarios, o por discriminación por motivos raciales o étnicos».

En esa misma línea, el documento asegura que los países donde se presta una «asistencia sanitaria universal» a los inmigrantes «presentan mejores resultados en salud y un mejor uso de los servicios sanitarios, reduciendo los costes asociados a los tratamientos de urgencia o en fases avanzadas de la enfermedad».

En ese mismo sentido, asegura que en «la mayoría de problemas de salud», detalla que «la población nacida en España presenta una prevalencia superior en comparación con la población de otras regiones». Es decir, que hay más presencia de estas enfermedades entre la población local que en la extranjera. Concretamente, «en el caso de problemas como el trastorno de ansiedad/estado de ansiedad, los trastornos del metabolismo lipídico, la infección respiratoria aguda y el asma».