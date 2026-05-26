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La Comunidad de Madrid ha reclamado este martes a la ministra de Sanidad, Mónica García, que detalle «partida por partida» los supuestos 300.000 millones de euros que, según el Ministerio, se habrían transferido a las comunidades autónomas en materia sanitaria durante los últimos años.

La petición ha sido trasladada mediante una carta remitida por la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, después de que la ministra mencionara esa cifra tanto en el último Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como en distintas intervenciones públicas previas.

En la misiva, Matute solicita al Ministerio que facilite «con la mayor brevedad posible» un desglose completo de esos fondos, especificando el ejercicio presupuestario, el concepto de cada partida y la cantidad destinada a cada comunidad autónoma, especialmente a Madrid, con el objetivo de contrastar esas cifras con los datos oficiales.

La consejera madrileña cuestiona abiertamente la veracidad de los datos manejados por Sanidad y sostiene que la realidad presupuestaria apunta «justamente en la dirección contraria». Según argumenta, el Ejecutivo central habría reducido el gasto sanitario en 1.500 millones de euros en apenas un año, por lo que considera «difícil de sostener» la cifra de los 300.000 millones sin documentación «completa, verificable y desglosada».

Salud mental

Como ejemplo de esa supuesta insuficiencia financiera, Matute menciona los fondos destinados a salud mental y prevención del suicidio. Según detalla, la Comunidad de Madrid recibió 5,8 millones para salud mental y 2,6 millones para prevención del suicidio, lo que supone, afirma, apenas 1,20 euros por ciudadano para afrontar «dos de los mayores desafíos de salud pública».

Pero la ofensiva política de la Comunidad de Madrid no se limita a la financiación sanitaria. La consejera carga también contra la gestión de la huelga médica nacional y acusa al Ministerio de mantener una actitud de «inacción» y falta de liderazgo frente al conflicto abierto con los facultativos.

«No es aceptable abrir nuevos debates o imponer nuevas exigencias a las comunidades autónomas mientras el Ministerio evita asumir su responsabilidad para resolver la huelga médica», sostiene Matute en la carta, en la que reprocha a Sanidad no haber impulsado una negociación «seria y efectiva» con los sindicatos médicos.

En declaraciones posteriores a los medios, la consejera aseguró que la prioridad actual debería ser resolver el conflicto con los profesionales sanitarios y no abrir otros frentes políticos. «Si realmente existieran esos 300.000 millones de euros, una parte muy importante tendría que destinarse directamente a los médicos y profesionales sanitarios», afirmó.

Estatuto Médico

Además, Madrid exige al Ministerio que entregue antes del próximo Consejo Interterritorial todos los informes técnicos, jurídicos y económicos relacionados con la propuesta del nuevo estatuto médico, una documentación que, según recordó Matute, la propia ministra aseguró haber trabajado junto a los ministerios de Hacienda, Función Pública y Trabajo.

«Si esos informes existen, deben ponerse inmediatamente a disposición de las comunidades autónomas. Y si no existen, también convendría aclararlo con transparencia», señala la consejera.

La responsable madrileña elevó todavía más el tono al asegurar que el sistema sanitario atraviesa una situación crítica y necesita financiación finalista urgente para evitar su deterioro. En ese contexto, lanzó uno de sus ataques más duros contra la ministra, a la que calificó como «un caballo de Troya» dentro de la sanidad pública.

«Mónica García se ha reunido más veces con Tedros, el director general de la OMS, que con sus propios compañeros médicos, a los que ha traicionado», afirmó.

Matute concluye su escrito reclamando al Ministerio «liderazgo, transparencia y capacidad de diálogo» para resolver el conflicto sanitario antes de abrir nuevas discusiones en el Consejo Interterritorial.

Finalmente, la consejera llegó incluso a plantear que la ministra debería apartarse si no es capaz de solucionar la huelga médica. «Le he hecho el diagnóstico de lo que ocurre y le he dado la receta para curar la enfermedad que tiene hoy el Ministerio. Si la ministra no puede o no se ve capaz, quizá debería dar un paso al lado, porque los profesionales están agotados y el sistema sanitario puede terminar reventando», sentenció.