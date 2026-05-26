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Durante años, el tratamiento de la artrosis de rodilla se ha apoyado principalmente en analgésicos, antiinflamatorios y programas de ejercicio físico. Sin embargo, millones de personas continúan conviviendo con dolor crónico, limitaciones de movilidad y tratamientos difíciles de mantener a largo plazo. Ahora, una nueva investigación apunta a un aliado inesperado en la lucha contra esta enfermedad: la microbiota intestinal.

Un ensayo clínico dirigido por la Universidad de Nottingham ha descubierto que un suplemento diario de fibra prebiótica podría reducir el dolor de la osteoartritis de rodilla en apenas seis semanas. El estudio, publicado en la revista científica Nutrients, abre además nuevas vías para entender la relación entre el intestino, la inflamación, la función muscular y la percepción del dolor.

La investigación se centró en la inulina, una fibra natural presente en alimentos como la raíz de achicoria, los espárragos, la cebolla o la alcachofa de Jerusalén. Esta sustancia actúa como prebiótico, es decir, sirve de alimento para las bacterias beneficiosas del intestino. Los investigadores querían comprobar si mejorar la salud intestinal podía tener un efecto directo sobre el dolor asociado a la artrosis.

Para ello pusieron en marcha el ensayo INSPIRE, un estudio aleatorizado en el que participaron 117 adultos con osteoartritis de rodilla. Durante seis semanas, los voluntarios fueron divididos en cuatro grupos: uno recibió inulina, otro realizó fisioterapia digital guiada, un tercero combinó ambas intervenciones y un cuarto recibió placebo.

Los resultados sorprendieron incluso a los investigadores. Las personas que tomaron el suplemento diario de inulina experimentaron una reducción significativa del dolor de rodilla. Pero además mostraron mejoras en la fuerza de agarre y una menor sensibilidad al dolor, algo especialmente relevante porque apunta a cambios en la forma en que el sistema nervioso procesa las señales dolorosas.

Otro dato llamó especialmente la atención del equipo científico: la adherencia al tratamiento. Mientras que alrededor del 21% de quienes siguieron el programa de fisioterapia abandonaron antes de finalizar el estudio, en el grupo que tomó el suplemento prebiótico la tasa de abandono fue de apenas el 3,6%.

«La posibilidad de añadir simplemente un suplemento de fibra al desayuno o al yogur y obtener mejoras significativas en el dolor y la función física resulta muy prometedora», explicó la investigadora Afroditi Kouraki, autora principal del estudio.

El intestino, cada vez más ligado al dolor crónico

La clave podría estar en el llamado eje intestino-dolor. El estudio observó que quienes tomaban inulina presentaban mayores niveles de butirato, un ácido graso producido por bacterias intestinales beneficiosas y relacionado con procesos antiinflamatorios. También aumentaron los niveles de GLP-1, una hormona intestinal vinculada tanto a la regulación del dolor como a la salud muscular.

Estos hallazgos alimentan una línea de investigación cada vez más sólida sobre el papel de la microbiota en enfermedades inflamatorias y degenerativas. En los últimos años, numerosos estudios han relacionado el equilibrio bacteriano intestinal con trastornos metabólicos, enfermedades autoinmunes e incluso patologías neurológicas. Ahora, la artrosis podría sumarse a esa lista.

La profesora Ana Valdes, coautora del trabajo, considera especialmente relevante la conexión observada entre el intestino, la fuerza muscular y la sensibilidad al dolor. Según explica, entender cómo interactúan estos mecanismos podría ayudar no solo a tratar la osteoartritis, sino también a comprender mejor cómo influye la salud intestinal en el envejecimiento y la resiliencia física.

Un problema que afecta a millones de personas

La osteoartritis de rodilla es una de las enfermedades articulares más frecuentes en el mundo y una de las principales causas de dolor y discapacidad en adultos mayores. El desgaste progresivo del cartílago provoca inflamación, rigidez y pérdida de movilidad, afectando seriamente a la calidad de vida.

Aunque los expertos advierten de que todavía se trata de resultados preliminares y que serán necesarios estudios más amplios para confirmar los beneficios a largo plazo, el trabajo de Nottingham refuerza la idea de que la alimentación y la salud intestinal podrían convertirse en herramientas complementarias para el manejo del dolor crónico.