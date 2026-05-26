Lo del PP de Ceuta es la madre del cordero

Cuando al PP le da por comprar la mercancía mal llamada progresista y se sube a lomos del multiculturalismo, las posibilidades de hacer el ridículo crecen exponencialmente. Es el caso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, encabezado por el popular Juan Jesús Vivas, que ha contratado a una empresa externa a cambio de casi 3 millones de euros para instalar mataderos móviles destinados a los sacrificios musulmanes de la Fiesta del Cordero, que este 2026 se celebra el miércoles, 27 de mayo. La licitación del contrato dice literalmente así: «Servicio de gestión integral de mataderos eventuales para la celebración de la Pascua del Sacrificio Eid al-Adha en la Ciudad Autónoma de Ceuta».

El contrato es por cuatro años, a razón de 561.439 euros anuales, con posibilidad de que se prorrogue un ejercicio más. Es decir, el monto total podría ascender a los 2.807.195 euros. El argumento del Gobierno popular es que es necesario acometer esta inversión para poder «llevar a cabo con las máximas garantías» estos sacrificios. En ese sentido, considera necesario el gasto para «cubrir las necesidades de una gran parte de la población ceutí».

Con todos los respetos, la madre del cordero está ahí: en las necesidades que, según el PP, tiene una parte de la población ceutí. Esto es, los sacrificios musulmanes de la Fiesta del Cordero. Porque una cosa es respetar la tradición y otra bien distinta, que la celebración de la Pascua del Sacrificio Eid al-Adha cueste casi tres millones de euros.

Dice el contrato que el adjudicatario del mismo se encargará de la «obtención de la certificación de la Delegación en Ceuta de la Comisión Islámica de España». Concretamente, para aportar «las necesidades reales de las reses a importar».

En definitiva, que con dinero público el PP paga la fiesta musulmana de Ceuta en una solemne demostración de integración y solidaridad intercultural. Seguramente en Rabat devolverán el gesto financiando la celebración católica de la Pascua de Resurrección.