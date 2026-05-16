Tebas prohíbe poner pantallas gigantes en Ceuta y se carga el hermanamiento de su afición con la del Málaga

Málaga y Ceuta llevan años teniendo una relación muy especial. Tanto a nivel deportivo como entre aficiones, ambos clubes siempre han destacado cada vez que se enfrentan por el buen rollo que existe. Un partido que convierten en una fiesta y, como querían este sábado, pretendían hacer algo a lo grande. Jugarán en el Alfonso Murube esta tarde, correspondiente a la jornada 40 de Segunda División. La intención de colocar pantallas gigantes, una de las iniciativas que más gustaba a ambos equipos, fue frenada por un Javier Tebas que decidió vetarlo sin dar explicación alguna.

El presidente de la Liga prohibió la instalación de dichas pantallas en Ceuta, prohibiendo que la ciudad se tiñera de uno de los partidos más especiales que hay en España. El ayuntamiento ceutí lo tenía todo organizado, colocarlas en el Auditorio de La Marina después de obtener todas las licencias para tenerlo todo en orden y cumplir la ley. Todo con el objetivo de proporcionar una forma de ver el Ceuta-Málaga a todos los aficionados de ambos equipos que se habían quedado sin su entrada.

La Liga de Tebas arruina una fiesta del fútbol español

La razón es que la Liga no ha dado autorización para ello, rechazando todo en el último momento sin atisbo de negociar otra opción que no aguase la fiesta. Javier Tebas se ampara en que no permite la explotación pública de los derechos audiovisuales de ninguno de sus campeonatos, sin importar la división que sea. Una resolución que ha generado crispación tanto para el Ceuta como para el Málaga. Aunque habrá fiesta entre ambas aficiones, con miles de desplazados a la ciudad ceutí, la Liga vuelve a fastidiar lo que iba a ser una celebración. La decisión ha sido muy criticada en redes sociales por la falta de comprensión a falta de pocas horas de arrancar el partido,

El Málaga se juega mucho, puesto que está en lucha directa por ascender a Primera División la próxima temporada, y eso pasa por ganar este sábado al Ceuta, amigos dentro y fuera del campo.