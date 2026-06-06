¿Cuáles serán los países más endeudados del mundo en 2026? Los primeros puestos te sorprenderán

¿Cuáles serán los países más endeudados del mundo en 2026? Los primeros puestos de esta lista no solo reflejan la magnitud de las deudas acumuladas, sino también las profundas transformaciones económicas que han tenido lugar en la última década.

En un contexto global caracterizado por tasas de interés elevadas, presiones inflacionarias persistentes y un crecimiento económico desigual, la deuda pública se ha convertido en uno de los indicadores más importantes para analistas e inversores.

Los países más endeudados en 2026

En 2026, el nivel de endeudamiento público continúa siendo uno de los principales desafíos económicos a nivel global.

10. Ucrania

Ucrania, devastada por la guerra, se ha sumado a la lista de los diez países más endeudados. El incremento de la deuda a más del 120% del PIB se debe al gasto bélico, la caída de la producción y la disminución de los ingresos fiscales. Una parte significativa del presupuesto estatal se financia ahora con ayuda exterior y préstamos de instituciones internacionales, especialmente el FMI, la Unión Europea y otros socios.

9. Estados Unidos

Aunque Estados Unidos es uno de los mayores deudores del mundo, su situación difiere de la de otros países con niveles de deuda similares. Según el FMI, la deuda pública estadounidense alcanzará cerca del 124% del PIB este año. Sin embargo, el dólar estadounidense es la principal moneda de reserva mundial, representando más de la mitad de las reservas globales de divisas, lo que garantiza una demanda estable de bonos del gobierno estadounidense.

8. Maldivas

Maldivas depende en gran medida del turismo, que aporta más de una cuarta parte del PIB. Esta dependencia quedó en evidencia durante la pandemia, cuando la deuda pública se elevó hasta cerca del 130 % del PIB. Además, el país es muy vulnerable al cambio climático, lo que obliga al gobierno a invertir en la protección de la costa. Según las instituciones internacionales, la solución radica en una consolidación fiscal gradual, la diversificación económica y una gestión más prudente de la deuda externa.

7. Senegal

En los últimos años, el país ha invertido en la modernización de infraestructuras, el desarrollo energético y grandes proyectos de transporte para impulsar el crecimiento económico a largo plazo. Sin embargo obstante, estas inversiones se han financiado principalmente con préstamos extranjeros y emisiones de bonos gubernamentales en los mercados internacionales. Este año, el FMI prevé que la deuda de Senegal superará el 130% del PIB.

6. Grecia

Según el FMI, la deuda de Grecia ascenderá al 137% del PIB en 2026. Tras años de crisis de deuda y programas de rescate de la Unión Europea y el FMI, la economía griega se ha ido recuperando gradualmente en los últimos años, pero sigue siendo uno de los países más endeudados de Europa. La solidez de las cuentas públicas en los próximos años estará condicionada, en gran medida, por una política fiscal responsable, la continuidad del crecimiento económico y la capacidad del país para aprovechar los fondos y programas de inversión.

5. Italia

El FMI pronostica que la deuda pública superará el 138% del PIB de Italia. Si bien el país es una de las mayores economías de la eurozona y cuenta con un importante sector industrial, su crecimiento económico ha sido relativamente lento en las últimas décadas. Cabe señalar que este país cuenta con las inversiones del Fondo Europeo de Recuperación para impulsar la modernización de las infraestructuras, la digitalización de la economía y el aumento de la productividad.

4. Bahreín

Bahréin es uno de los estados más pequeños del Golfo Pérsico, cuya economía se basa principalmente en el petróleo. En los últimos años, el elevado gasto público, especialmente en programas sociales e infraestructura, junto con la fluctuación de los ingresos del sector petrolero, ha provocado un rápido aumento de la deuda pública. Se prevé que el déficit alcance aproximadamente el 150 % del PIB en 2026.

3. Sudán

Sudán es uno de los países más endeudados del mundo, principalmente debido a la inestabilidad política, los conflictos armados y la debilidad de las instituciones. La economía del país se debilitó considerablemente tras la secesión de Sudán del Sur en 2011, cuando Sudán perdió la mayor parte de sus yacimientos petrolíferos. Desde entonces, el país ha lidiado con déficits presupuestarios, alta inflación y falta de inversión extranjera.

2. Singapur

Singapur es uno de los países más ricos del mundo; sin embargo, según el FMI, se prevé que este año el déficit supere el 170 % del PIB. A primera vista, esta cifra puede resultar sorprendente, pero la estructura de la deuda de Singapur es muy peculiar: una gran parte de los bonos del Estado está en manos de instituciones nacionales, y los fondos obtenidos de su emisión se invierten en activos globales a través de fondos soberanos.

1. Japón

Al igual que en 2025, Japón será el país más endeudado del mundo este año, con un déficit que supera el 200% del PIB, según el FMI. Las raíces de esta elevada deuda se remontan a la década de 1990, cuando el país atravesó un largo período de estancamiento económico tras el estallido de las burbujas inmobiliaria y bursátil. El gobierno respondió con un estímulo fiscal a gran escala e inversiones en infraestructura para impulsar el crecimiento económico. Otro factor importante es el envejecimiento de la población japonesa, que incrementa el gasto en pensiones y sanidad.