El Gobierno ha gastado 200.000 € en poner a punto La Mareta para las vacaciones de Sánchez en los últimos tres años

El Gobierno de España ha gastado casi 200.000 euros destinados al mantenimiento y acondicionamiento del recinto de La Mareta desde junio de 2023 hasta julio de 2026. Dicho recinto es la residencia oficial donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasa habitualmente sus vacaciones de verano desde 2020, y donde se encuentra actualmente junto a su familia.

En concreto, la cifra asciende a 196.946,49 euros, repartidos en once contratos menores adjudicados por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, el organismo público que gestiona el recinto. Se trata de adjudicaciones directas, sin concurso público, tal y como permite la ley para los contratos de menor cuantía.

El desembolso más alto ronda los 41.000 euros y se destinó al acondicionamiento de los vestuarios del recinto, adjudicado en octubre de 2024 a la empresa Gesproplan SL, que recibió una única oferta. Una cifra prácticamente idéntica —41.096,88 euros— se gastó pocos meses después, en marzo de 2025, en actuaciones sobre los accesos, los viales interiores y el cuarto de telecomunicaciones del recinto, de nuevo adjudicadas a la misma compañía.

El tercer mayor gasto, cercano también a los 41.000 euros, correspondió a obras de pintura, cerrajería y albañilería, adjudicadas en julio de 2025 por 40.766,39 euros. A esto se suman otros 32.000 euros repartidos en dos contratos casi idénticos —16.049,99 euros cada uno— para la conservación de las piscinas y el lago artificial del recinto, adjudicados en años consecutivos, 2024 y 2025, a la misma empresa.

El resto del dinero se ha distribuido en partidas de menor cuantía: 14.253,51 euros en la reparación de filtraciones de una piscina privada, 13.701,35 euros en el saneamiento fitosanitario de las palmeras del recinto, 8.592,10 euros en la renovación de equipos de climatización, 3.452,20 euros en equipamiento eléctrico para una instalación de energía solar, 1.219,80 euros en la renovación de elementos de seguridad y apenas 344,54 euros en equipamiento de cocina.

El gasto no ha sido constante a lo largo de los tres años, sino que se ha concentrado especialmente en los meses previos al verano, cuando se adjudicaron los contratos de mayor cuantía relacionados con piscinas, climatización y vestuarios —partidas todas ellas ligadas al uso del recinto como residencia habitable en la temporada estival.

Al margen de esos 196.946,49 euros de mantenimiento, Patrimonio Nacional ha destinado una cantidad muy inferior, 3.020,58 euros, a un programa distinto que también se desarrolla en La Mareta: los Talleres de Empleo que el organismo gestiona junto al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desde 2021, orientados a la formación de personas desempleadas en la isla. Esa partida, sin embargo, no guarda relación con el mantenimiento del inmueble y representa apenas un 1,5% de lo gastado en su conservación.

En varios de los expedientes de mayor cuantía, Patrimonio Nacional adjudicó el contrato tras recibir una sola oferta, como ocurrió con el acondicionamiento de los vestuarios. En otros, como la conservación de piscinas o las obras de pintura y albañilería, concurrieron hasta tres empresas, aunque en ningún caso se trató de una pyme, según recoge la documentación oficial de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La Mareta fue construida a finales de los años 70 por encargo del rey Hussein de Jordania y cedida en 2015 a Patrimonio Nacional. Desde entonces, el complejo ha alojado a mandatarios como el ex canciller alemán Helmut Kohl, además de a los presidentes del Gobierno José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y el propio Sánchez, quien la utiliza de forma recurrente desde hace seis años tanto en verano como en Semana Santa o Navidad.