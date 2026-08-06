Cielo poco nuboso en buena parte de la provincia, con intervalos de nubes bajas en la depresión del Ebro por la mañana. A medida que avance el día, el sistema Ibérico puede ver chubascos con tormentas. Las temperaturas seguirán elevadas, especialmente en la depresión del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo azul y calor con nubes dispersas

El cielo se despierta en Zaragoza con un suave azul que, a medida que avance la mañana, se irá llenando de nubes dispersas, como si el día quisiera jugar con la luz del sol, que se asoma tímidamente a las 07:01. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a 22 grados y alcanzando un máximo de 37 por la tarde. Aunque hoy la probabilidad de lluvia es baja, hay un pequeño riesgo de algunas gotas ligeras al caer la tarde.

Ya por la tarde, la brisa suave de dirección predominante nos acompañará con una velocidad de 5 km/h, ofreciendo un alivio frente al calor. La sensación térmica podría llegar a ser un poco más intensa, acercándose a los 37 grados. Con un ambiente que se siente algo pesado debido a la humedad que podría alcanzar hasta el 70%, culminamos el día bajo un cielo que irá oscureciendo hasta la puesta del sol a las 21:16, momento en el que la ciudad podrá disfrutar de un hermoso atardecer, dejando atrás la jornada cálida y algo variable.

Calatayud: aire revuelto con posibles lluvias

El amanecer en Calatayud presenta un aire revuelto, con nubes que parecen constantes en su danza por el cielo. A medida que avanza el día, la inestabilidad se intensificará y aunque las temperaturas matutinas rondarán los 18 grados, no se podrá bajar la guardia, ya que se espera un aumento de nubes y vientos del noreste que serán protagonistas de la jornada.

Por la tarde, el tiempo dará un giro notable; las temperaturas alcanzarán hasta 34 grados, pero vendrán acompañadas de una probabilidad de lluvia del 25%, lo que podría traer consigo ráfagas de hasta 8 km/h. La sensación térmica se verá alterada por una alta humedad, que rondará el 75%, haciendo que la jornada se sienta más pesada. Mejor llevar paraguas y estar preparados para cualquier cambio repentino.

Tarazona: ideal para actividades al aire libre

El día se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17°C y una máxima de 32°C, con un leve viento que podría hacer sentir un fresco agradable en algunos momentos.

Es un momento perfecto para dar un paseo por los parques o disfrutar de una buena lectura en la terraza. Con un ambiente tranquilo, se invita a todos a aprovechar esta jornada sin preocupaciones.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET