Las mejores ofertas del Amazon Prime Day 2026, en directo hoy 7 de octubre: los productos con los mejores descuentos de hoy
Las mejores ofertas de Amazon continúan este miércoles con descuentos exclusivos para clientes Prime
Repasamos las promociones más destacadas antes de que termine la Fiesta de Ofertas Prime
Las mejores ofertas del Amazon Prime Day 2026, en directo: los productos con los mejores descuentos de hoy
Sólo necesitarás medio metro cuadrado para tener un gimnasio en casa: el nuevo producto de Decathlon incluye pesas, kettlebell y una app de entrenamiento
Colas kilométricas en Action por la freidora de aire XXL de 8 litros y 2000 vatios por menos de 40 euros
La Fiesta de Ofertas Prime de Amazon encara este miércoles 7 de octubre su segunda y última jornada con cientos de descuentos exclusivos para clientes Prime. Tras un primer día marcado por las rebajas en tecnología, hogar, pequeños electrodomésticos, belleza y todo tipo de productos, las ofertas continúan durante las próximas horas.
En este segundo día, Amazon mantiene algunas de sus promociones más destacadas y suma nuevas oportunidades, aunque los descuentos y la disponibilidad pueden cambiar rápidamente. Por eso, recopilamos y actualizamos en tiempo real las mejores ofertas para localizar los productos que realmente merecen la pena antes de que termine la Fiesta de Ofertas Prime.
Las mejores ofertas del Amazon Prime Day 2026, en directo hoy 7 de octubre: los productos con los mejores descuentos de hoy
Arranca la segunda jornada
La Fiesta de Ofertas Prime encara su último día con nuevos descuentos y promociones para clientes Prime. Amazon mantiene algunas de las ofertas más destacadas de la primera jornada y suma nuevas oportunidades en tecnología, hogar, belleza y otros productos. Te contamos en directo cuáles son las rebajas que más merecen la pena.
El Echo Dot con Alexa pasa de 89,99 a 29,99 euros con un 67% de descuento
El Echo Dot de última generación se queda en 29,99 euros, con un 67% de descuento. Cuenta con sonido más potente y amplio, conexión wifi y Bluetooth y acceso anticipado a Alexa+.