La Fiesta de Ofertas Prime de Amazon encara este miércoles 7 de octubre su segunda y última jornada con cientos de descuentos exclusivos para clientes Prime. Tras un primer día marcado por las rebajas en tecnología, hogar, pequeños electrodomésticos, belleza y todo tipo de productos, las ofertas continúan durante las próximas horas.

En este segundo día, Amazon mantiene algunas de sus promociones más destacadas y suma nuevas oportunidades, aunque los descuentos y la disponibilidad pueden cambiar rápidamente. Por eso, recopilamos y actualizamos en tiempo real las mejores ofertas para localizar los productos que realmente merecen la pena antes de que termine la Fiesta de Ofertas Prime.

Las mejores ofertas del Amazon Prime Day 2026, en directo hoy 7 de octubre: los productos con los mejores descuentos de hoy