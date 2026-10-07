Una española que vive en Estados Unidos ante la imposibilidad de votar el 29N por el adelanto electoral: «No sabéis la frustración que tengo, éste se está quitando un montón de personas de encima»

El adelanto de las elecciones, comunicado por Pedro Sánchez el pasado lunes, 5 de octubre, con la convocatoria de millones de españoles a volver a las urnas el próximo 29 de noviembre, ha generado una urgencia en aquellos que residen fuera de España. Las primeras reacciones por parte de los que necesitan votar en el extranjero no se han hecho esperar.

El malestar de una española ante la imposibilidad de votar

Pilar Calderón, una joven española que vive en Estados Unidos, ha mostrado su enfado a través de su cuenta personal de TikTok ante la imposibilidad de votar el 29-N por el adelanto electoral. «Estoy megaenfadada con el tema de las elecciones. Este hombre se adelanta y convoca unas elecciones en España. Vale. Quiero votar y no puedo votar. No sabéis la frustración que tengo. Para empezar, me encuentro en Estados Unidos, ¿vale? El consejo de residentes de españoles más cercano que tengo es en San Francisco. ¿Sabéis dónde estoy yo? En Seattle», comenzó Calderón.

«Aquí en Seattle hay una media de 300 o 400 españoles. En el grupo de WhatsApp estamos 300 y pico de españoles. No me quiero imaginar a todos los españoles que estamos solos en Seattle. Familias, gente de 30, 40, 50 años, que la mitad de au pairs no están ni en ese grupo. O sea, que seremos muchas más», aseguró la joven.

Calderón manifestó con incredulidad la situación en la que se encuentra. «Para poder votar, tienes que estar registrada como residente en el sitio donde estás. Vale, ¿qué pasa? Que el censo de ese registro se cerró en agosto. Es decir, yo ya estoy fuera de ese censo. Es decir, que si quiero votar, la única opción que tengo es volverme a España. ¿Volverme a España y votar? Te cagas en las bragas, Loli. O la otra opción es ir a San Francisco, al Consulado de Residentes Españoles, y poder votar ahí. Ni me voy a ir a San Francisco ni me voy a ir a España».

«¿Para qué está hecho esto? No es derecho ni derecho de voto. Es que lo que hace es quitarse un montón de personas de encima. Es que no lo entiendo, tío. ¿Pero eso cómo puede ser? Quiero votar, y miles de personas que estamos aquí, y no podemos votar porque la mayoría no estamos registrados y no entramos en ese censo de agosto. Yo ya me he registrado porque yo, si hay siguientes elecciones, pues pienso votar», expresó la española.

Pilar Calderón concluyó su declaración enfurecida con el gobierno, afirmando que «pero, ¿cómo puede ser tan complicado votar fuera? Qué adelantados somos para unas cosas. Pero vamos, pero vamos, pero vamos, pero vamos, pero vamos, ¿eh? Vamos para abajo en otras, vaya».