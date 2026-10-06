Ya se puede solicitar el voto por correo para las elecciones del 29 de noviembre: la fecha límite y plazos importantes

Los españoles que no puedan acudir presencialmente a las urnas el próximo 29 de noviembre ya pueden solicitar el voto por correo. Correos ha abierto este martes 6 de octubre el plazo para las elecciones generales convocadas tras la disolución de las Cortes. Los electores tendrán algo más de seis semanas para realizar el trámite, aunque deberán tener en cuenta otra fecha especialmente importante, ya que el 25 de noviembre será el último día para depositar el voto.

Ya está abierto el plazo

Correos ha confirmado la apertura del plazo para solicitar el voto por correo de cara a las elecciones generales del domingo 29-N. La petición podrá realizarse hasta el 19 de noviembre, incluido, y el trámite permite solicitar el certificado de inscripción en el censo electoral necesario para poder votar mediante esta modalidad. La solicitud puede presentarse por internet o presencialmente en cualquiera de las oficinas de Correos de España.

Aquellos que opten por hacerlo de forma telemática deberán identificarse mediante firma electrónica. Correos acepta para este procedimiento los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria y el DNI electrónico. También existe la posibilidad de acudir personalmente a una oficina física, donde será necesario presentar el DNI, pasaporte o permiso de conducir originales para acreditar la identidad.

¿Cuándo llegará la documentación?

Una vez presentada y aceptada la solicitud, la Oficina del Censo Electoral enviará la documentación necesaria para ejercer el voto por correo. Correos ha establecido que estos envíos comenzarán a partir del 9 de noviembre, por lo que los electores deberán estar pendientes de recibir las papeletas y sobres en la dirección indicada durante el proceso de solicitud.

Esa dirección no tiene por qué coincidir necesariamente con el domicilio habitual del elector. Además, para facilitar las gestiones presenciales, Correos ofrece la posibilidad de solicitar cita previa en determinadas oficinas a través de su aplicación, su página web o la Oficina Virtual. De esta manera, los ciudadanos pueden elegir oficina, día y hora disponibles para realizar el trámite.

El 25 de noviembre, fecha clave

Una vez recibida la documentación, el elector deberá preparar su voto y depositarlo siguiendo las instrucciones correspondientes. El último día para entregar el voto por correo será el 25 de noviembre de 2026, cuatro días antes de la jornada electoral. La normativa electoral establece además que el voto por correo se remite certificado y queda bajo custodia de Correos hasta su traslado a las mesas electorales el día de las elecciones.

Por tanto, las tres fechas que deben recordar quienes quieran votar por correo son claras: 6 de octubre, apertura del plazo; 19 de noviembre, último día para solicitarlo; y 25 de noviembre, fecha límite para depositar el voto.