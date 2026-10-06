El engaño de los correos falsos: estafan 320.000 euros a una empresa alemana desde cuentas en Mallorca y Málaga

La Audiencia Provincial de Palma juzga este martes a tres hombres acusados de urdir una estafa informática con la que lograron defraudar un total de 320.000 euros a una mercantil alemana dedicada al comercio hortofrutícola. Los procesados interceptaron las comunicaciones comerciales entre la firma germana y sus distribuidores para desviarse tres transferencias bancarias a cuentas que tenían bajo su control.

Según expone la Fiscalía en su escrito de acusación, los hechos se produjeron entre noviembre y diciembre de 2019. La entidad extranjera mantenía relaciones comerciales habituales con distribuidoras españolas de productos agrícolas.

Sin que se haya determinado la vía exacta utilizada, los tres encausados, directamente o con la colaboración de terceros no identificados, lograron acceder al conocimiento de las obligaciones de pago entre ambas partes y se hicieron con el control de las direcciones de correo electrónico empleadas en el tráfico mercantil.

Suplantando la identidad de los interlocutores comerciales, los acusados enviaron una serie de correos electrónicos fraudulentos solicitando el ingreso urgente de distintas cantidades. La primera operación se consumó el 18 de noviembre de 2019, cuando la empresa alemana transfirió 70.000 euros a una cuenta del Banco de Santander a nombre de una sociedad limitada, tras recibir instrucciones falsas de pago.

Una vez recibido el dinero, el primer procesado, que figuraba como autorizado en dicha cuenta, retiró los fondos para quedárselos. Apenas tres días después, el 21 de noviembre, los estafadores remitieron un nuevo correo solicitando otro pago de 100.000 euros, que la víctima abonó el 22 de noviembre en una segunda cuenta bancaria radicada en Sóller. El segundo acusado, que contaba con un antecedente penal computable por falsedad documental y estafa, extrajo de inmediato la suma para incorporarla a su patrimonio.

Finalmente, entre el 25 de noviembre y el 4 de diciembre de 2019, la trama logró una tercera transferencia por importe de 150.000 euros hacia una cuenta a nombre de una constructora en Málaga, dinero del que se apoderó el tercer imputado.

El fiscal califica estos hechos como tres delitos de estafa informática agravada por la cuantía. Para el segundo procesado, en quien concurre la circunstancia agravante de reincidencia, la Fiscalía solicita una pena de cinco años y medio de prisión y 12 meses de multa. Para el tercer acusado pide cuatro años de cárcel y 10 meses de multa, mientras que para el primero reclama tres años de prisión y 10 meses de multa.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público exige que los tres investigados indemnicen a la empresa defraudada con la devolución íntegra de las sumas desviadas a sus respectivas cuentas: 70.000, 100.000 y 150.000 euros, respectivamente.