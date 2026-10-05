Ayuso alerta del ‘pucherazo’: «Pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este lunes a los ciudadanos que no voten por correo en las elecciones generales del 29 de noviembre y ha sembrado dudas sobre la limpieza del censo electoral. «Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo», ha afirmado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, tras conocer el anuncio de Pedro Sánchez de adelantar los comicios.

La dirigente popular ha advertido de que su partido estará muy pendiente ante lo que ha descrito como una posible adulteración de las listas electorales. Ha vinculado esa sospecha con la aplicación de la norma para descendientes de españoles en el exterior, la conocida como ley de nietos, y con las regularizaciones masivas. A su juicio, con estas medidas el Gobierno central pretendía decidir en qué lugar vota cada elector. Ayuso ha lamentado que el simple hecho de tener que plantearse estas dudas demuestra, en su opinión, hasta dónde ha llegado España. El voto por correo es una modalidad prevista en la ley electoral, que gestiona Correos bajo la supervisión de la Junta Electoral.

«Sánchez se va porque ya no puede más»

Ayuso ha dedicado buena parte de su intervención a cargar contra el presidente del Gobierno, cuya comparecencia en La Moncloa ha calificado de «mitin». «Sánchez se va porque ya no puede más», ha asegurado. Según la presidenta madrileña, el jefe del Ejecutivo «se ha intentado victimizar» y «solo ha mentido nuevamente» para «no reconocer que ni le dan los números ni puede seguir con esta farsa durante más tiempo».

En tono grave, ha advertido de que «España está siendo pisoteada y devastada a gran velocidad» y ha presentado la cita con las urnas como «la gran oportunidad» para evitarlo. «Si esto no lo remediamos a tiempo (…) las nuevas generaciones no van a heredar nada de lo que nosotros hemos conocido», ha dicho, antes de augurar que recibirán «un país agraviado, atrapado en los agravios, en las tensiones».

«Comunismo o libertad»

La presidenta ha recuperado el lema con el que ganó las autonómicas de 2021. «Esto es otra vez una vieja batalla entre comunismo o libertad y se va a librar ahora en las urnas. Estamos preparados», ha proclamado. También ha enmarcado el 29-N como una elección entre democracia y Sánchez.

Ayuso ha arremetido contra «la gente que odia a España, que odia a esta España liberal, generosa» y contra un PSOE que, ha dicho, «está secuestrado por la podredumbre de una dirección que ha entregado su alma a ideologías trasnochadas, a los nacionalistas, a los bilduetarras». «No han dejado de hacer el mal desde el primer día», ha añadido.

La acampada de Sol

Sobre la acampada de la Puerta del Sol, ha confiado en que haya «consecuencias legales». «No hay derecho a ocupar ilegalmente para uso privativo (…) una plaza que es de todos los ciudadanos», ha señalado, y ha denunciado actos vandálicos contra la fachada de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. «Esto es la ley de la selva», ha resumido, antes de sostener que la acampada «hace mucho que tendría que haber sido desalojada».

También ha cargado contra los delegados del Gobierno: «En el sanchismo solo crecen los inútiles». A su entender, el Ejecutivo no sitúa al frente de las instituciones a personas de prestigio porque le pondrían límites, y premia a quienes actúan contra las comunidades autónomas: «Cuanto más mamporreros sean, más crecen». «Tenemos a delegados que solo desestabilizan a los gobiernos autonómicos», ha concluido