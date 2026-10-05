Elecciones generales en España, en directo: última hora de Pedro Sánchez, adelanto electoral y reacciones

Lunes de enorme expectación. Se acaba de anunciar una comparecencia del presidente del Gobierno a las 9 de la mañana en Moncloa. Tras un fin de semana de reflexión rodeado de su núcleo duro (Félix Bolaños, Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska, Carlos Cuerpo y Diego Rubio, su jefe de gabinete), todo hace indicar que hoy Pedro Sánchez anunciará la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. El pinchazo de las protestas de la izquierda radical durante el sábado ha desactivado el clima de movilización desatado a raíz de la crisis de la vivienda, que le habría venido de perlas en su estrategia para presentarse como defensor de los inquilinos después del portazo de Junts a los dos decretos de vivienda votados el viernes, que evidenciaron que el Gobierno se ha quedado sin mayoría parlamentaria. Esta mañana está anunciada a las 9:30 la presencia de Sánchez en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que se celebra en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid.

Por otra parte, en Ceuta prosigue el lentísimo operativo para terminar el recuento a los inmigrantes ilegales que permanecen más de dos meses después de la invasión, después de que la Policía Nacional levantase el asentamiento de la playa del Trampolín en Ceuta, y desalojase a miles de invasores entre grandes medidas de seguridad.

En otro orden de cosas, está previsto que este lunes la Policía Nacional entregue a la joyería Yanes las joyas del ex presidente Zapatero para que se lleve a cabo un segundo peritaje de cara al juicio.