Elecciones generales en España, en directo: última hora de Pedro Sánchez, adelanto electoral y reacciones
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Lunes de enorme expectación. Se acaba de anunciar una comparecencia del presidente del Gobierno a las 9 de la mañana en Moncloa. Tras un fin de semana de reflexión rodeado de su núcleo duro (Félix Bolaños, Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska, Carlos Cuerpo y Diego Rubio, su jefe de gabinete), todo hace indicar que hoy Pedro Sánchez anunciará la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. El pinchazo de las protestas de la izquierda radical durante el sábado ha desactivado el clima de movilización desatado a raíz de la crisis de la vivienda, que le habría venido de perlas en su estrategia para presentarse como defensor de los inquilinos después del portazo de Junts a los dos decretos de vivienda votados el viernes, que evidenciaron que el Gobierno se ha quedado sin mayoría parlamentaria. Esta mañana está anunciada a las 9:30 la presencia de Sánchez en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que se celebra en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid.
Por otra parte, en Ceuta prosigue el lentísimo operativo para terminar el recuento a los inmigrantes ilegales que permanecen más de dos meses después de la invasión, después de que la Policía Nacional levantase el asentamiento de la playa del Trampolín en Ceuta, y desalojase a miles de invasores entre grandes medidas de seguridad.
En otro orden de cosas, está previsto que este lunes la Policía Nacional entregue a la joyería Yanes las joyas del ex presidente Zapatero para que se lleve a cabo un segundo peritaje de cara al juicio.
Pedro Sánchez: «He decidido convocar un Consejo de Ministros extraordinario para convocar elecciones generales»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido adelantar elecciones generales, al asegurar que ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para disolver las Cortes Generales.
Sánchez presume de la evolución económica de España durante los últimos tres años
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sacado pecho de la evolución de la economía española durante los últimos tres años y ha asegurado que España se ha consolidado como «la economía que más crece y que más puestos crea». Además, ha destacado la reducción de los niveles de pobreza, que, según ha señalado, se encuentran en «mínimos históricos».
Sánchez también ha puesto en valor las medidas impulsadas por su Ejecutivo, entre ellas las becas y la ampliación de los permisos de maternidad, como parte de las políticas desarrolladas durante este periodo.
Pedro Sánchez: «Hemos tenido que lidiar con la peor oposición de nuestra historia democrática»
EL presidente del Gobierno ha cargado contra la oposición, señalando que es la «peor de la historia de la democracia».
Comienza la comparecencia del presidente del Gobierno
Acaba de comenzar la comparecencia de Pedro Sánchez, donde anunciará si convoca elecciones generales o no.
La acampada de Sol arranca el día pendiente de Moncloa, entre el escepticismo y las dudas
La acampada de la Puerta del Sol ha arrancado una semana más de protestas con la atención y la vista puesta en la posible convocatoria de elecciones, una opción que algunos manifestantes ven con escepticismo, como «pasarse el muerto», y que otros acogen como una victoria de la acampada.
Con la radio encendida y pendientes de las últimas noticias, así han amanecido algunos acampados en Sol, a la espera de la comparecencia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a las 9:00 horas en el Palacio de la Moncloa, para desvelar si ha decidido adelantar las elecciones generales tras el rechazo del Congreso a los dos reales decretos leyes sobre vivienda.
Sánchez comparecerá en menos de 10 minutos
En menos de 10 minutos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá y dará a conocer si adelanta las elecciones generales o no.
Sánchez anula su presencia en la inauguración del Congreso Nacional de la Empresa Familiar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anulado su presencia en la inauguración del Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que comienza este lunes en Madrid.
Sánchez tenía previsto inaugurar el encuentro a las 9:30 horas pero ha decidido cancelar su asistencia y comparecer media hora antes en el Palacio de la Moncloa para desvelar si ha decidido adelantar las elecciones generales tras el rechazo del Congreso a los dos reales decretos leyes sobre vivienda.
Además del Congreso de Empresa Familiar, en la agenda de Sánchez también figuraba para este lunes la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, a las 11:00 horas, en la que, en principio, mantiene su presencia.
Sánchez comparece a las 9 de la mañana en Moncloa decidido a convocar elecciones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablará este lunes desde La Moncloa. Fuentes del Ejecutivo confirman que lo hará desde las escalinatas del edificio del Consejo y que será una «comparecencia institucional». Aunque desde el Ejecutivo no han adelantado el contenido de las palabras del líder socialista, sí que han asegurado que se ha cancelado el resto de la agenda oficial. Durante los últimos días, el presidente ha hablado con su entorno y está convencido de adelantar elecciones.
Pedro Sánchez inaugura el XXIX Congreso nacional de la Empresa Familiar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura este lunes el XXIX Congreso nacional de la Empresa Familiar que abordará el papel que cumplen las empresas en el panorama económico y social nacional, además de los grandes temas de actualidad que les afectan.
Asimismo, en el Congreso, que se celebra en el Gran Teatro Príncipe Pío, intervendrá el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Sumar celebra otra reunión de partidos mientras acelera la elección de candidato electoral
Los cinco ministros de Sumar celebran este lunes una nueva reunión, esta vez con todos los partidos del grupo parlamentario del Congreso, mientras aceleran la designación de un cabeza de lista para las próximas elecciones generales y ultiman la presentación de la nueva marca electoral, denominada Frente Amplio. La reunión de este lunes llega tras un encuentro telemático celebrado el domingo en el que participaron los cinco ministros de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE (Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun, Mónica García y Sira Rego) junto a otros líderes del espacio político.
Sánchez da la fecha para las elecciones: 29 de noviembre
El presidente del Gobierno ha dado la fecha exacta en la que se celebrarán las elecciones generales, el próximo 29 de noviembre.