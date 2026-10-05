La llegada masiva de marroquíes a Ceuta este verano ya tiene su reflejo en el mercado del automóvil. Además de la situación de miedo que denuncian los vecinos de la ciudad autónoma, que afrontan además problemas de salubridad y unas condiciones cada vez más difíciles en las zonas más afectadas, las matriculaciones se desplomaron hasta registrar en septiembre la mayor caída de ventas de coches de todo el año.

Así lo reflejan los datos publicados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), a los que ha tenido acceso este diario, en los que destaca la caída de ventas de coches en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con un retroceso del 5%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta registrar 171 operaciones comerciales.

Una cifra que se aleja de la realidad del mercado español, que se ha anotado el mejor mes de septiembre en 20 años. Las matriculaciones de turismos en España han alcanzado las 93.858 unidades en septiembre, lo que supone un incremento del 10,2% respecto al mismo mes de 2025, cuando se registraron 85.167 unidades. El mejor dato desde 2007.

El mercado mantiene de esta forma la tendencia positiva de los últimos meses, impulsado en buena medida por el comportamiento de los vehículos electrificados en un mes de septiembre que normalmente no es una fecha en la que los españoles han tenido como principal prioridad comprarse un coche. Al revés, es una fecha en el calendario en la que los excesos de verano retraen el gasto con la vuelta a la rutina.

Lo cierto es que, si nos fijamos en el resto de regiones, sólo Canarias y Ceuta han registrado datos negativos en el mes de septiembre; en el caso de la primera, con una caída del 17% de las matriculaciones hasta las 3.748 operaciones.

Ventas de coches en Ceuta

Lo cierto es que las ciudades autónomas, hasta septiembre, han registrado un comportamiento positivo de las matriculaciones. Tanto es así que en lo que va de año crecen un 7% respecto al periodo anterior, con un total de 1.673 ventas hasta el noveno mes del año. Sólo en junio se registró una caída de las operaciones comerciales en el automóvil del 1,5%; el resto de meses el mercado de Ceuta y Melilla creció.

Si extrapolamos los datos al total del mercado, el sector acumula 912.059 unidades vendidas, lo que representa un 6,7% más que en el mismo periodo del año anterior. Estas cifras permiten mantener la previsión de cierre de año por encima de los 1,2 millones de ventas de turismos para 2026. De todos modos, en comparación con 2019, el acumulado hasta septiembre es un 5,5% menor.

Expertos en la materia han explicado a este diario que la situación que se vive en la ciudad autónoma retrae el gasto de los ciudadanos y no son sólo los concesionarios quienes están notando una caída de la demanda, sino también tiendas, restaurantes y cafeterías.