Maslaska abandona a la Policía en Ceuta: da una dieta de pernocta de 49 € cuando la noche cuesta 130 €

Los agentes de la Policía Nacional desplazados a Ceuta para reforzar el dispositivo de seguridad se encuentran con una situación que los sindicatos policiales llevan años denunciando: las indemnizaciones por razón de servicio están muy alejadas de los precios reales que deben afrontar los funcionarios cuando tienen que desplazarse fuera de su destino habitual. En el caso del alojamiento, la cuantía actualmente establecida ronda los 49 euros por noche, mientras que los hoteles en los que se alojan los agentes desplazados a la ciudad autónoma alcanzan los 130 euros por noche, según los datos recabados por OKDIARIO.

La diferencia entre ambas cantidades obliga a plantear una cuestión que no es nueva y que ya había sido denunciada públicamente por las organizaciones policiales antes de la actual situación en Ceuta. De hecho, JUPOL llevó esta problemática a los tribunales en 2024 precisamente por la falta de actualización de las dietas que reciben los policías nacionales.

Unas cantidades congeladas desde 2005

El origen de estas cuantías se encuentra en el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, que estableció las indemnizaciones por razón de servicio. En aquel momento, la dieta contemplaba 44,47 euros por alojamiento y 27,65 euros por manutención, con una dieta completa de 72,12 euros.

Tres años después, en 2005, se produjo la única actualización recogida en el comunicado de JUPOL. La cantidad destinada al alojamiento pasó de 44,47 a 48,92 euros, mientras que la manutención aumentó de 27,65 a 28,21 euros. La dieta completa quedó establecida en 77,13 euros. Es decir, el alojamiento apenas aumentó 4,45 euros y la manutención únicamente 56 céntimos.

Desde entonces, según denunciaba JUPOL en noviembre de 2024, no se había producido una nueva revisión de estas cantidades. El sindicato señalaba que, desde 2005 hasta la fecha de su comunicado, el IPC había aumentado un 51,8%, mientras que el incremento acumulado específicamente en hoteles y restauración alcanzaba el 61,2%.

La situación adquiere especial relevancia en Ceuta, donde los agentes desplazados afrontan precios de alojamiento que pueden superar ampliamente la cantidad reconocida por la Administración. Si el hotel cuesta 130 euros y la indemnización por alojamiento se sitúa en 48,92 euros, la diferencia asciende a 81,08 euros por noche.

JUPOL lo denunció en noviembre de 2024

La denuncia sindical no se produjo a raíz de la actual situación de Ceuta. El 15 de noviembre de 2024, JUPOL comunicó que el Tribunal Supremo había admitido a trámite su demanda contra el Gobierno por la falta de actualización de las dietas de la Policía Nacional. La organización sostenía que la Administración llevaba años incumpliendo la obligación de revisar periódicamente estas cantidades.

De hecho, antes de acudir a los tribunales, JUPOL había presentado el 27 de mayo de 2024 un requerimiento al Consejo de Ministros para que procediera a revisar las indemnizaciones. El sindicato aseguró entonces que no obtuvo respuesta de la Administración dentro del plazo establecido y que esa ausencia de respuesta desembocó en el recurso contencioso-administrativo por inactividad.

El propio comunicado resumía el problema con un ejemplo: encontrar un alojamiento por unos 48 euros y cubrir con apenas 28 euros diarios el desayuno, la comida y la cena resultaba, según JUPOL, prácticamente imposible. El sindicato afirmaba además que los funcionarios terminaban teniendo que asumir de su propio bolsillo la diferencia entre las dietas reconocidas y los costes reales de sus desplazamientos.

Cinco años después de la última actualización de las dietas, y casi dos años después de aquella denuncia pública de JUPOL, el problema vuelve a quedar expuesto con el despliegue policial en Ceuta: una indemnización de alojamiento de 48,92 euros frente a habitaciones que pueden alcanzar los 130 euros por noche.