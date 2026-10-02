Una lluvia torrencial descarga sobre Alicante y el impacto de un rayo provoca un incendio en Torrevieja

Una descomunal tormenta ha descargado este viernes sobre la ciudad de Alicante, acompañada de un fuerte aparato eléctrico. El episodio se enmarca dentro del de precipitaciones torrenciales de estas últimas fechas en la Comunidad Valenciana. La ciudad ha oscurecido, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, y una enorme cortina de agua ha anegado calles y avenidas, como la de Juan Bautista Lafora, frente a la playa de El Postiguet, en pleno casco urbano.

Los vehículos que atravesaban la avenida en cada uno de los tres carriles en ambas direcciones tenían que cruzar un manto de agua de varios centímetros. El total de las estaciones meteorológicas de la ciudad y su entorno sumaba 70,6 litros por metro cuadrado mediada la tarde de este viernes, aunque la actualización era constante.

En Torrevieja, al sur de la provincia de Alicante, un rayo ha impactado sobre un árbol, generando un incendio en la zona donde se ubica la urbanización Los Balcones, situada tres kilómetros al suroeste de la ciudad. El fuego ha sido apagado por los bomberos, pero el episodio deja constancia de lo peligroso que ha resultado el aparato eléctrico que ha acompañado a las lluvias.

Las precipitaciones acumulan en Torrevieja 20 litros por metro cuadrado. En Orihuela, también en la comarca Vega Baja, se han superado los 25 litros por metro cuadrado. Y en la comarca de la Marina Alta, al otro extremo de la provincia y en el límite con la de Valencia, las lluvias han dejado también 77 litros por metro cuadrado.

En el conjunto de la autonomía, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha gestionado desde las 06:00 horas de este jueves, 1 de octubre, a las 18:00 horas de este viernes, 2 de octubre, un total de 115 incidentes relacionados con el episodio de lluvias y tormentas que azota a esta parte de España. De ellos, 53 se han producido en la provincia de Castellón, 51 en la de Valencia y otros 11 en la provincia de Alicante.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha atendido entre las 15:30 y las 19:00 horas de este viernes seis intervenciones por lluvias y vientos. De ellas, tres en Orihuela y una en cada una de estas tres localidades: Crevillente, Elche y Torrevieja. Esta última, la de Los Balcones por un rayo, antes reseñada.

Los bomberos de la Diputación de Castellón han efectuado varias intervenciones por achiques de agua en la madrugada del jueves al viernes, en las localidades de Almazora y Oropesa.

Por lo que respecta al barranco del Poyo, que estuvo en el epicentro de la fatídica DANA del 29 de octubre de 2024, pasadas las 19:00 horas de este viernes, mostraba barro a su paso por Paiporta, pero no agua.

En Catarroja, también en la denominada zona DANA, la noche del jueves al viernes, muchos vehículos aparecían aparcados en zonas altas, en previsión de una inundación que hasta el momento no se ha producido. El miedo de los vecinos y los conductores era que una eventual crecida arrastrara los vehículos, como sucedió en octubre de 2024, por lo que han buscado asegurarlos aparcándolos en zonas elevadas.