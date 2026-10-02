¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 2 al 6 de octubre de septiembre de 2026

Esta semana se sientan en el plató de Pasapalabra una actriz de Torrejón de Ardoz, un actor catalán ganador de Tu cara me suena, un diseñador alicantino con sello propio y una Miss España que se ha centrado en su vida como madre, pero también se ha sabido adaptar al mundo de las influencers. Los cuatro tendrán que ayudar a David Trigo y a Moisés Laguardia, los dos concursantes que se juegan cada tarde el bote del programa en la prueba AlaZ, que ya ha superado el millón cien mil euros.

Esmeralda Moya

Nació en Torrejón de Ardoz (Madrid) el 31 de agosto de 1985 y tiene 40 años. Empezó como modelo a los 16, vivió entre París, Londres, Milán, Nueva York y Tokio, y a su vuelta a Madrid estudió interpretación en la escuela de Cristina Rota. Se hizo muy popular con su papel de Claudia Ruano en Los protegidos, y en 2025 regresó a la ficción de Antena 3 con Eva & Nicole.

Miquel Fernández

Nació en Barcelona el 13 de febrero de 1980. Se formó en teatro musical y debutó en musicales como Assassins y We Will Rock You antes de dar el salto a la televisión con Amistades peligrosas. En 2016 ganó la sexta edición de Tu cara me suena, y en los últimos años se le ha visto en series como Fariña y El embarcadero.

Eduardo Navarrete

Nació en Bigastro (Alicante) el 16 de enero de 1994. Se formó en diseño de moda en IDEP Barcelona y saltó a la fama en 2018 al participar en la primera edición de Maestros de la costura, donde protagonizó varios enfrentamientos con el jurado Lorenzo Caprile. Después fundó su propia firma y, en 2020, la agencia creativa 15 Segundos, y ha concursado también en MasterChef Celebrity.

Elisabeth Reyes

Nació en Málaga el 25 de marzo de 1985. Fue Miss España y fue modelo antes de pasar a la televisión como presentadora. En su vida personal ha estado vinculada a figuras conocidas, entre ellas el torero Francisco Rivera, con quien se conoció gracias a Terelu Campos.

Moisés y David, con la vista puesta en ‘AlaZ’

Mientras el concurso continúa con su rutina diaria, Moisés Laguardia y David siguen disputándose el bote acumulado en AlaZ, que ya supera el millón y cien mil euros. Con la ayuda de Esmeralda Moyá, Miquel Fernández, Eduardo Navarrete y Elisabeth Reyes, ambos concursantes buscarán esta semana sumar el mayor tiempo posible de cara a la prueba final.