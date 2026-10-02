Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 2 de octubre: Gabriel acusa a Valentina de pasar información a sus adversarios

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 1 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 660 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la ocasión de ser testigos de cómo Manuela se siente profundamente nerviosa por la comida con los Salazar.

Todo ello mientras la familia De la Reina hace todo lo que está en su mano para tratar de ganarse a Miranda para su causa. Son conscientes de que lo tienen verdaderamente complicado, pero no pararán hasta conseguir su cometido. Gabriel, por su parte, hace todo lo que está en su mano para conseguir el perdón de Julia. Todo ello mientras Beatriz sorprende a Begoña entrevistando a su posible sustituta. ¡Es algo que no esperaba! Además, Claudia aprovecha para hacer reflexionar a Fina sobre Marta, mientras que Bianca termina el retrato de Digna.

¿Qué sucede en el capítulo 661 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 2 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de poder ver cómo Digna continúa con su objetivo de convencer a Miranda. Y es que, a pesar de que él llegó incluso a abandonar la cena familiar, ella considera que la mejor forma de convencerle es hablarle de un perfume exclusivo. Un producto que solo se podrá adquirir en sus tiendas. Así pues, con este movimiento, pretenden recuperarse frente a todo lo perdido con Gabriel.

Ante ello, Andrés y Digna serán los encargados de reunirse con Miranda. Un encuentro donde el empresario tendrá que decidir si quiere dejar escapar este negocio. Por su parte, Gabriel también se citará con Miranda, ya que quiere saber qué es lo que tiene entre manos. Será así como se dé cuenta de que el empresario no quiere verse envuelto en guerras ajenas. Además, Gabriel cree que Valentina le está pasando información a sus enemigos. Por ello, la mujer recibirá una fuerte amenaza.

Paralelamente, veremos cómo Fina le hace una visita a Marta. Será aquí, entre conversaciones, que le presentará su dimisión. Pero esto no será lo único que veremos hoy en este episodio. Mabel tiene problemas para sacar adelante el presupuesto de uno de sus trabajos, por lo que Nieves la anima a que le pida ayuda a Josema. Tasio, por su parte, intentará arreglar las cosas con Paula tras lo sucedido. Luego, Nieves y Pablo recibirán en casa a la gobernanta y a Claudia. Un encuentro donde reinará la tensión. Todo ello sumado al hecho de que Begoña sigue buscando una sustituta para Beatriz. ¿La encontrará? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.