‘Supervivientes All Stars’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 1 de octubre?

La pasada noche del 1 de octubre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de una nueva gala de Supervivientes All Stars. El popular formato se ha convertido en uno de los más vistos de Telecinco y esta edición de leyendas tampoco está dejando indiferente. Así pues, tras la emisión de Tierra de Nadie, el pasado martes, donde se reveló que Asraf Beno era el primer salvado de la semana, ha llegado la hora de descubrir el nombre del nuevo expulsado de la edición. Por lo tanto, todo dejaba a Yulen Pereira, Ivana Icardi y Arkano en el punto de mira. Pero aunque todos querían continuar con su aventura por Honduras, uno de ellos ya tenía los días contados para regresar a España.

Antes de conocer el veredicto del público, los concursantes se sometieron a la mítica asamblea de posicionamientos. De esta manera, cada participante fue revelando el nombre del nominado que querían fuera del concurso. Una situación que nunca sienta bien y donde, en esta ocasión, el peor parado ha sido Arkano. Minutos después, los participantes se han trasladado hasta la Palapa con el objetivo de conocer el nombre del expulsado. Un momento de máxima tensión donde Jorge Javier Vázquez informó que la audiencia ya había dado sentencia.

¿Quién fue el concursante expulsado ayer, 1 de octubre, en ‘Supervivientes All Stars’?

Antes de revelar el nombre del expulsado definitivo, el presentador catalán contó que, de Yulen Pereira, Ivana Icardi y Arkano, la audiencia había decidido salvar al rapero. Una victoria que Arkano celebró con mucha emoción. Y es que todo quedaba entonces entre Yulen Pereira e Ivana Icardi. Ninguno de los dos quería abandonar tan pronto el formato, pero ya no había marcha atrás.

Así pues, tras varios minutos de programa, Jorge Javier Vázquez entonó su célebre frase y reveló el nombre del tercer expulsado de la edición. Así pues, Yulen Pereira ha sido el elegido para abandonar el programa. El deportista contó con un 22,4% de los votos, pero no logró superar el 29% de Ivana Icardi. Una marcha que dejó a Marta Peñate completamente desolada, pues fue la que más momentos compartió con él.

«Muchas gracias. Las Spice Girls me han nominado desde el primer día. Al final lo habéis conseguido, a la tercera va la vencida», ha dicho en referencia a María Jesús, Chiqui e Ivana. Respecto a Omar, que fue marido de Anabel Pantoja, que a su vez fue pareja de Yulen, se sinceró. «Omar, quién lo diría, me llevo un gran hermano. Espero vernos fuera», comentó. De esta manera, Yulen Pereira se une a la lista de expulsados oficiales de Supervivientes All Stars, donde se encuentran nombres como Laura Cuevas y Lola Ortiz.