Los amantes de la auténtica carbonara italiana están de suerte: llega a Mercadona el guancile original para prepararla sin salir de España

Preparar una buena pasta a la carbonara en casa suele acabar, muchas veces, con un paquete de bacon en la sartén. En España es lo que tenemos más fácil de encontrar y durante años ha sido el sustituto habitual de uno de los ingredientes que lleva la receta italiana: el guanciale. Sin embargo ahora ya no hace falta buscar demasiado para encontrarlo, porque Mercadona lo vende por fin bajo su marca Hacendado.

Acostumbrados a encontrar de todo en la cadena valenciana, muchos amantes de la pasta italiana echaban de menos no tener disponible guanciale para poder hacer una auténtica carbonara, pero ahora por fin cuentan con esta pieza a partir de la papada, o el carrillo del cerdo. En el caso del que encontramos en Mercadona, se vende en una pieza o taco de unos 250 gramos elaborada con la papada y el precio no llega ni a los cuatro euros. Una opción que permite preparar la carbonara con guanciale en casa y dejar el bacon para otras recetas.

Los amantes de la auténtica carbonara italiana tienen en Mercadona el guancile original para prepararla

El Guanciale Hacendado se presenta en una pieza de aproximadamente 250 gramos de modo que es perfecta para que podamos preparar pasta carbonara para más de una persona. Pero puede que te estés preguntando, ¿qué es exactamente el guanciale? Se trata de un embutido o mejor dicho, una carne curada elaborada con papada de cerdo y su nombre procede del italiano guancia, que significa mejilla. Tiene una proporción importante de grasa, algo que puede llamar la atención al verlo, pero que resulta fundamental a la hora de utilizarlo en algunas de las recetas más conocidas de la cocina romana.

En España no es tan popular como en Italia, o no se podía encontrar con tanta facilidad y quizás por esa cantidad de grasa que tiene, muchas veces hemos encontrado que la carbonara se preparaba con otras opciones similares al guanciale como el bacon e incluso la panceta, aunque para nada son lo mismo si tenemos cuenta la zona del cerdo que aprovechan, ya que se sacan de la zona de la panza o del vientre.

Cuando se calienta en la sartén, parte de la grasa que tiene el guanciale va fundiendo mientras los trozos de carne comienzan a dorarse. En la carbonara se aprovecha después para conseguir, junto al huevo, el queso y un poco del agua de cocción de la pasta, esa textura cremosa tan característica. Y podemos decir que con el guanciale de Mercadona vas a lograr un plato auténticamente italiano ya que se sólo lleva papada de cerdo, especias y sal, además de antioxidante y conservador. En la etiqueta también aparece identificado como producto sin gluten y una vez abierto, debe conservarse en el frigorífico y consumirse en un plazo de siete días.

Guanciale y bacon no son lo mismo

Aunque muchas carbonaras que se preparan en España llevan bacon, sustituir un ingrediente por otro cambia el resultado. Ya hemos mencionado que ambos embutidos proceden de partes distintas del cerdo, pero también hay diferencias en el sabor. El bacon que encontramos habitualmente en los supermercados suele estar ahumado, algo que no caracteriza al guanciale utilizado tradicionalmente en la cocina romana. Incluso la panceta, que puede servir como alternativa cuando no se dispone de guanciale, es un producto distinto. Por eso, tener esta pieza disponible en Mercadona permite prescindir de sustitutos si lo que se busca es preparar una carbonara más próxima a la original.

Cómo preparar una carbonara con el guanciale de Mercadona

Una de las ventajas de la carbonara es que no necesita demasiados ingredientes. Además del guanciale, hacen falta pasta, huevos, queso pecorino romano y pimienta negra. La nata, pese a aparecer en muchas de las versiones que se han popularizado en España, no forma parte de la preparación tradicional. El primer paso consiste en cortar el guanciale en tiras o pequeños dados y ponerlo directamente en una sartén, sin necesidad de añadir aceite. Su propia grasa comenzará a fundirse con el calor y se aprovechará después para ligar la preparación.

Mientras se cuece la pasta, se mezclan aparte las yemas de huevo con el pecorino rallado y la pimienta negra. Cuando la pasta esté lista, se incorpora al guanciale y después se añade la mezcla de huevo y queso, fuera del fuego para evitar que el huevo termine cuajándose. Un poco del agua de cocción puede ayudar a conseguir la textura deseada.

Cuánto cuesta el guanciale de Hacendado

El guanciale de Hacendado se vende en piezas de aproximadamente 250 gramos por 3,75 euros la unidad. Con este formato hay cantidad suficiente para preparar varias raciones de pasta a la carbonara. Además, poder encontrarlo en Mercadona facilita utilizar guanciale en lugar de recurrir al bacon, que durante años ha sido uno de los sustitutos más habituales a la hora de preparar esta receta en casa.