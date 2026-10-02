Los expertos en plagas coinciden: por este sitio de tu casa están «entrando las cucarachas y no todo el mundo lo sabe»

Ver cómo de repente aparece una cucaracha en casa, sobre todo en la zona de la cocina, provoca bastante disgusto y preocupación. Por norma, siempre se piensa que entran por la ventana o por debajo de la puerta, incluso que suben por el desagüe. Lo que pocas veces se dice, es que en realidad, hay otros puntos mucho menos evidentes que pueden facilitarles el paso y que rara vez revisamos y uno de ellos está escondido precisamente en la cocina, y en concreto en el mueble situado debajo del fregadero, donde las tuberías atraviesan la pared y pueden quedar pequeños huecos a su alrededor.

Sobre este punto ha querido advertir @elbichoraro.es, una cuenta especializada en plagas que ha mostrado en TikTok uno de esos accesos que pueden pasar completamente desapercibidos. «¿Quieres que te diga un sitio por donde están entrando las cucarachas y no todo el mundo lo sabe?», ha comenzado diciendo en el vídeo. Y después vemos como abre el armario bajo el fregadero y enfoca la tubería del desagüe. El problema no es el tubo en sí, sino el agujero que puede quedar alrededor cuando atraviesa la pared y no está bien sellado.

Los expertos en plagas coinciden: por este sitio de tu casa están «entrando las cucarachas»

En el vídeo, @elbichoraro.es acerca la cámara a la parte trasera del mueble para mostrar exactamente dónde debemos mirar. «Ese es el tubo de desagüe donde va el agua que va cayendo del fregadero», explica. A simple vista puede parecer que no hay nada extraño, pero alrededor de la tubería puede quedar una abertura que comunica el mueble con el interior de la pared o con otros espacios del edificio. En su casa, según enseña, ese hueco está cerrado. «Como ves, yo le tengo puesto silicona, espuma, de todo, un poco para sellar ese agujero que había», señala. Y no es simplemente un truco que se haya inventado para evitar las cucarachas. Madrid Salud incluye precisamente los pasos de las tuberías entre los lugares que conviene revisar en una vivienda y recomienda sellar aquellos que atraviesan las paredes y puedan ser utilizados por estos insectos para entrar.

También advierte de los problemas que puede provocar un mal sellado de los llamados «pasa-tubos». Es decir, esos puntos en los que una tubería atraviesa una pared y queda espacio libre alrededor. Un detalle al que normalmente no prestamos demasiada atención puede acabar convirtiéndose en un lugar de paso o refugio para las cucarachas.

Por qué aparecen cucarachas aunque la casa esté limpia

Encontrar una cucaracha tampoco significa necesariamente que tengamos la cocina sucia. La limpieza es importante para evitar que estos insectos encuentren alimento y se instalen en la vivienda, pero hay otros factores que explican su aparición. Las grietas, los agujeros y las deficiencias en algunas instalaciones también pueden facilitar que lleguen al interior. En España, además, existen varias especies habituales y no todas se comportan de la misma manera. Madrid Salud recoge información sobre la presencia y prevención de cucarachas en los edificios, así como sobre los problemas relacionados con grietas, conducciones y otros puntos que pueden facilitar su movimiento por las viviendas.

La humedad también juega a su favort tal y como señala también la Agencia de Salud Pública de Barcelona que explica que las cucarachas buscan lugares cálidos, húmedos y oscuros en los que puedan encontrar comida, agua y refugio. Por eso no resulta extraño encontrarlas en cocinas, sumideros, sótanos o cerca de la red de alcantarillado.

Qué revisar debajo del fregadero para evitar problemas

Comprobar este posible acceso lleva apenas unos minutos. Basta con abrir el armario bajo el fregadero, retirar lo que tengamos almacenado y fijarnos en los puntos donde las tuberías entran en la pared. Si alrededor de alguna de ellas queda un agujero visible, merece la pena revisar si está correctamente sellado. Lo mismo puede hacerse en otros lugares de la vivienda por los que pasen conducciones.

De hecho, las recomendaciones de prevención de plagas de los expertos insisten en vigilar el sellado de grietas, huecos y pasos de tuberías que puedan permitir que los insectos se desplacen por el edificio. Y es que la prevención no consiste únicamente en utilizar insecticidas cuando el problema ya ha aparecido. Corregir estos pequeños defectos de mantenimiento puede ayudar a impedir que las cucarachas encuentren una entrada. Además, conviene echar un vistazo al estado de las tuberías y los desagües así como reducir las fuentes de alimento, agua y refugio que puedan encontrar estos insectos.

En definitiva, el consejo de @elbichoraro.es sirve, sobre todo, para fijarse en un lugar que solemos ignorar. Podemos limpiar la encimera todos los días y no dejar una sola miga en el suelo, pero si detrás del mueble existe un hueco sin sellar, las cucarachas pueden seguir teniendo una vía de paso. Así que a veces, para encontrar por dónde están entrando, hay que mirar precisamente donde casi nunca miramos.