Se buscan voluntarios para vivir gratis en Portugal con internet rápido y bicicletas a cambio de mejorar la web y el SEO de una ecoaldea 16 horas semanales

¿Y si el portátil funcionara igual de bien en mitad de un bosque? Un proyecto de permacultura de Marco de Canaveses, en el norte de Portugal, busca voluntarios que sepan de webs y de buscadores. A cambio ofrece una tienda de campaña, cocina, bicicletas e internet de alta velocidad.

La ficha marca 16 horas semanales y tres días libres, con una estancia mínima de dos semanas y sin máximo fijado. Las comidas no están incluidas. La oferta tiene requisitos concretos y se gestiona a través de Worldpackers, una web de intercambio de trabajo por alojamiento con anfitriones verificados en más de 140 países.

La tentadora propuesta para vivir gratis en Portugal

El proyecto se llama Vale Ondula y lo impulsan Luana y Dennis junto a otra familia. Se presenta como un laboratorio vivo de permacultura, una forma de cultivar y construir imitando los ciclos de la naturaleza, y como una ecocomunidad que cuida 3,6 hectáreas de bosque. Está en Sande, dentro del municipio de Marco de Canaveses, en el distrito de Oporto.

Es una comarca pegada al agua. Según la web oficial de turismo de Portugal, los ríos Duero y Tâmega marcan sus costumbres, y allí están la ciudad romana de Tongobriga y una iglesia de Álvaro Siza.

¿Y qué recibe el voluntario? Una tienda de campaña en una zona de acampada, la cocina equipada para prepararse la comida, internet de alta velocidad, lavandería gratis y bicicletas. Según una voluntaria alemana, les dejaron todo el equipo de acampada. Vamos, un campamento de verano con wifi.

La anfitriona suma 19 reseñas con una nota de 5 sobre 5, responde al 90% de las solicitudes y suele hacerlo en un día. Una voluntaria española lo resume así, «despertarse cada mañana en el bosque es una experiencia increíble».

Las tareas tecnológicas y el horario

El anuncio lo pide sin rodeos, «ayúdanos a mejorar nuestra web y a crear contenido atractivo como blogs, artículos y más». Toca actualizar textos, hacer la página fácil de usar y optimizarla para los buscadores, lo que se conoce como SEO. Google lo define como ayudar a los buscadores a entender el contenido de una web.

El perfil mezcla dos oficios, desarrollador web y redactor de contenidos. La ficha no pide portfolio ni detalla qué herramientas usa la página. ¿Para qué quiere un proyecto en el bosque salir en Google? Para que lo encuentre quien busca voluntariados, talleres o ecoturismo, justo lo que ofrece el proyecto.

La ficha habla de 16 horas semanales, aunque la descripción menciona 15, y repartidas en cuatro jornadas salen unas cuatro horas diarias. Es el mismo trueque que lleva a algunos informáticos a vivir en la Antártida para mantener las redes de una base científica. Allí la tecnología convive con el trabajo manual, ese que Jensen Huang, el jefe de Nvidia, reivindica cuando augura que albañiles y electricistas estarán entre los trabajadores mejor pagados.

Los requisitos para postularse

La plaza está abierta a viajeros solos, parejas y acompañantes de voluntarios, y las fechas disponibles van de septiembre a febrero. La estancia mínima es de dos semanas, sin máximo, y la ficha no fija edad mínima ni idioma concreto.

El voluntario paga sus vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno, el visado si lo necesita y la comida. No figuran tasas extra. Tampoco hay sueldo, nada que ver con la empresa británica que paga 75.000 euros y alojamiento para entrenar robots humanoides.

¿Hace falta visado? No. Según las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores, los españoles solo necesitan el DNI o el pasaporte en vigor para entrar en Portugal.

Cómo inscribirse a través de Worldpackers

No es tan exigente como cuando la NASA busca voluntarios para simular la Luna y Marte. El primer paso es crear un perfil y elegir un plan de pago anual. El básico, Trips, cuesta 59 dólares al año (unos 51 euros), y los planes Pack, de 109 y 139 dólares (unos 95 y 121 euros), añaden más protección. Para parejas o dúos hay planes desde 69 dólares (unos 60 euros).

Después se envía la solicitud, se espera la preaprobación y se confirma el viaje, lo que activa la Protección WP, que en el plan básico reembolsa hasta 59 dólares (unos 51 euros) en alojamiento de emergencia si la experiencia no sale como se acordó, y devuelve el dinero si ningún anfitrión responde en 30 días. Las plazas de este tipo suelen cubrirse con rapidez y las condiciones pueden cambiar, así que conviene revisar el anuncio antes de solicitar la plaza.

La oferta completa se ha publicado en la web de Worldpackers.

Crédito de la imagen: Vale Ondula.