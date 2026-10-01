La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte denunciará a Tebas tras difundir «datos bancarios» del Real Madrid

La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte presentará una denuncia ante el Consejo Superior de Deportes tras el desliz de Javier Tebas durante los últimos días en sus redes sociales desvelando información reservada y confidencial del Real Madrid. Lo ha confirmado Miguel Galán, presidente y fundador de dicha asociación, en sus redes.

«La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte presentará denuncia ante el Consejo Superior de Deportes contra Javier Tebas, para que eleve petición razonada al Tribunal Administrativo del Deporte. El presidente de la Liga ha difundido desde su cuenta personal, en dos días consecutivos, transferencias, datos bancarios, facturas y un aval ante la AEAT de un club afiliado. Él mismo vinculó esa información a su condición de presidente», comunicó Miguel Galán a través de sus redes sociales.

La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte @asociacionTyD presentará denuncia ante el Consejo Superior de Deportes @deportegob @jmrdezuribes contra Javier Tebas @Tebasjavier , para que eleve petición razonada al Tribunal Administrativo del Deporte. El presidente de… pic.twitter.com/nuwWAnzxgX — Miguel Galan (@MiguelGalanCNFE) September 30, 2026

Una denuncia que llega después de que Javier Tebas volviese a usar sus redes sociales para guerrear contra el Real Madrid. Pero esta vez metiendo la pata en aspectos legales, ya que el presidente de la Liga desveló información reservada del conjunto blanco.

En OKDIARIO ya informamos el pasado miércoles que Javier Tebas se exponía a una posible denuncia tras sus mensajes en redes sociales. Podía ser por parte del Real Madrid, la parte perjudicada en este caso, o de cualquier asociación. De momento ha ocurrido lo segundo. Si el CSD decide elevar esta nueva denuncia y el TAD considera que ha existido una vulneración flagrante y reiterada del deber de sigilo, la Ley del Deporte contempla para las infracciones muy graves castigos que van desde una amonestación pública o una inhabilitación temporal (de dos meses a un año) hasta la destitución definitiva de su cargo. A eso se expone el presidente de la Liga tras unos mensajes en redes sociales que le podrían salir muy caros.