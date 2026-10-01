Mbappé se deja ver en París mientras se recupera de su lesión en la rodilla

Kylian Mbappé se dejó ver por París en la noche del pasado miércoles tras cenar en un restaurante de la capital francesa junto a su novia, la actriz española Ester Expósito, mientras se recupera de la lesión sufrida en su rodilla izquierda. La polémica se ha desatado en las redes sociales, ya que el delantero galo no ha pasado por Valdebebas a diez días del regreso del Real Madrid a la competición liguera contra el Villarreal en el Santiago Bernabéu. Tiene permiso del club para estar en la capital gala.

Kylian Mbappé podrá regresar de su lesión justo para ese partido después del parón contra el Villarreal tras el susto sufrido en su rodilla izquierda el pasado viernes en el primer partido de Francia en esta Liga de Naciones ante Turquía. El delantero francés marcó el gol que le dio la victoria a su selección y acto seguido sufrió en un gesto un fuerte dolor en su rodilla.

Mbappé se marchó cojeando y pidió el cambio. Una lesión que parecía seria, pero que finalmente se quedó en un susto. El delantero del Real Madrid sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda en aquel partido y permanecerá de baja durante un periodo estimado de 10 a 12 días. Por tanto, el jugador podrá ser de la partida para el próximo encuentro blanco contra el Villarreal.

Por lo tanto, Mbappé durante estos días está llevando a cabo su recuperación para poder regresar en la mejor forma posible a este partido ante el Villarreal en el Bernabéu. La polémica en redes está servida, pero la realidad es que el delantero francés tiene permiso del club para viajar a la capital francesa.