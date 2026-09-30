Eva Navarro, consciente de los peligros del Manchester City: «Nos van a someter mucho pero nosotras podemos hacer mucho daño»

Junto a Pau Quesada, Eva Navarro ha comparecido en las horas previas a medirse al Manchester City en Champions. La jugadora del Real Madrid ha apuntado que el partido «va a ser muy competido» y ha centrado la atención en la delantera con la que cuenta el conjunto inglés. «Es un equipo que nos va a someter mucho a nivel ofensivo», ha explicado, antes de señalar que están «convencidas» de poder sacar «un buen resultado».
«Ellas tienen jugadoras arriba muy potentes, habilidosas y rápidas. Hemos podido trabajar estos días mucho a nivel defensivo y también en ataque. Estamos convencidas de que podemos sacar un buen resultado aquí y vamos con todo», ha afirmado la murciana, antes de reflejar esa convicción: «Queremos nuestra primera victoria».
«Creo que el City es un equipo que nos va a someter mucho a nivel ofensivo, pero estamos preparadas para todo. Tenemos muchas ganas del partido de mañana. Nosotras también tenemos gente arriba que es muy potente y podemos hacer mucho daño. Hemos preparado muy bien este partido», ha señalado sobre cuáles serán los mayores peligros del City.
Ella tiene claro que, por su costado, el conjunto inglés cuenta con una de sus principales armas. Señala que deberán «estar concentradas los 90 minutos» y que, en particular, tendrá que tener cuidado con Lauren Hemp, porque «es muy habilidosa». «Es muy potente, muy rápida, pero tienen jugadoras que tienen muy buenas», ha explicado Navarro.
Después del empate en el Di Stéfano ante el PSG, en el primer partido de la fase de liga, el Real Madrid intentará sacar los tres puntos a domicilio para evitar complicarse su clasificación en esta Champions. «Estamos concentradas y con muchas ganas», señala sobre el encuentro una Eva Navarro que afirma que, tanto ella como sus compañeras, están «preparadas» para ganarle a las citizens.