Quesada, antes de medirse al Manchester City en Champions: «La exigencia es máxima, tenemos que buscar los tres puntos»

Pau Quesada ha hablado antes de que el Real Madrid afronte el segundo partido de la Champions League, ante el Manchester City. Un partido que se celebrará en la ciudad inglesa y en el que el conjunto blanco se juega bastante, tras no poder sacar los tres puntos en el primer encuentro de la fase de liga, ante el PSG en Valdebebas. «La exigencia es máxima, tenemos que ir buscando los tres puntos», ha apuntado el técnico. Tiene claro el catalán que hay que ganar en Mánchester y eso espera: «Son partidos de tú a tú. No hay que pensar en el punto que llevamos».

«Esperamos un partido muy entretenido», ha afirmado Quesada. El técnico ha explicado que «ellas se sienten muy cómodas» con la pelota, lo que les hará tener que «controlar a sus jugadoras de dentro, porque tienen mucha calidad». «Espero que sea muy igualado y espero que la gente lo vea porque va a ser animado de ver», ha afirmado.

Sobre en qué escalón se coloca el Real Madrid, Quesada ha señalado que el conjunto blanco se encuentra al mismo nivel –o similar– que «Bayern, Chelsea o PSG». «Todo el mundo situaría al Barça y Lyon por encima», ha indicado. «Son dos escalones muy marcados y hay una igualdad tremenda. El Manchester City es el equipo que mejor hizo las cosas el año pasado, tras Barça y Lyon», ha desvelado, pese a que las inglesas, campeonas de liga, no jugaron Champions.

Ha hablado sobre una Eva Navarro que ha comparecido junto a él. «Por completar la respuesta del lateral derecho, junto con Ona Batlle, fue la mejor en duelos defensivos y ofensivos ganados. Fue una de las más dominantes en la pasada Champions», ha explicado el entrenador del Real Madrid tras una pregunta realizada a la jugadora murciana.

Por último, el técnico ha hablado sobre la importancia de la efectividad del equipo y de mantener el flow, que fue como llamó al estado de forma del Real Madrid tras certificar la clasificación para la Champions. «Si te soy sincero, el partido de Eibar (0-0) es el que más me gustó a nivel ofensivo y defensivo», ha comenzado diciendo. «Ellas sólo tuvieron un córner y nosotros 26 ocasiones. Fue un partido completo. Faltó el punto de efectividad pero el otro día tuvimos cinco y metimos cinco», ha añadido.

Quesada ha finalizado hablando sobre el partido que disputaron ante el PSG, en el que «se vio una segunda parte excelente», pero en la que no marcaron y en la que las galas terminaron empatando. «Es el camino que hay que continuar», ha afirmado. «El camino lo tenemos claro para crear ese equipo competitivo y que nos guste ver. Estamos en el camino adecuado. Esa efectividad es fundamental, pero no perdemos tanto el foco y lo ponemos en generar tantas ocasiones», ha terminado indicando.